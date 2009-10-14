В Киеве проходит организованный ВО «Свобода» марш за признание УПА

В Киеве проходит организованный Всеукраинским объединением «Свобода» Марш за признание Украинской повстанческой армии.

Как передает корреспондент УНИАН, участие в марше принимают около 4 тысяч человек.

Колонна двигалась по улице Владимирской в направлении Михайловской площади, затем по улице Трехсвятительской спустилась на Хрещатик.

Демонстранты несут государственные флаги, красно-черные флаги ОУН-УПА, а также партийные флаги ВО «Свобода».

Колонну охраняют бойцы спецотряда МВД «Беркут». Работники милиции перекрывали движение на улицах Софиевской и Малой Житомирской.

Как сообщалось, участники марша планируют пройти к Майдану Незалежности, где будет проведен праздничный концерт по случаю праздника Покрова Пресвятой Богородицы, Дня украинского казачества и годовщины создания УПА.