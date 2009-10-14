Коллектив Артека провел митинг

Работники Международного детского центра «Артек» (Большая Ялта) требуют снять депутатскую неприкосновенность и привлечь к ответственности народных депутатов Украины Вадима КОЛЕСНИЧЕНКО и Григория ОМЕЛЬЧЕНКО за заявления об изнасиловании несовершеннолетних на территории лагеря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказано в открытом письме к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО, председателю Верховной Рады Владимиру ЛИТВИНУ, руководителям СБУ, прокуратуры и МВД, принятом сегодня на митинге работников МДЦ «Артек».

«Мы, коллектив сотрудников «Артека», обращаемся к вам с требованием прекратить политическую вакханалию и втягивание имени «Артек» в предвыборную политическую борьбу», - говорится в открытом письме

Кроме того, коллектив детского центра требует создать специальную следственную комиссию ВР по расследованию ситуации, которую «спровоцировало публичное выступление» депутата В.КОЛЕСНИЧЕНКО.

Сотрудники «Артека» также считают недопустимым применение каких-либо санкций к работникам детского центра, в том числе и к генеральному директору Борису НОВОЖИЛОВУ.

«Мы взываем к совести политиков, государственных деятелей, правозащитников остановить занесенное над «Артеком» орудие уничтожения, способное погубить будущее страны», - сказано в письме, текст которого был принят сегодня

Как сообщал УНИАН, 13 октября народный депутат от Партии регионов В.КОЛЕСНИЧЕНКО заявил о фактах развращения несовершеннолетних в “Артеке”, к чему были причастны и сотрудники лагеря.

Руководство “Артека”, в свою очередь, заявило, что факты развращения детей к центру не имеют никакого отношения.

Позже стало известно, что по этому вопросу народный депутат Г.ОМЕЛЬЧЕНКО направлял многочисленные депутатские обращения Президенту, Генпрокуратуре и МВД. Г.ОМЕЛЬЧЕНКО также заявил, что в скандале фигурируют три народных депутата.

Главное следственное управление МВД расследует возбужденное по статье «растление несовершеннолетних» уголовное дело. Задержан обвиняемый. Правоохранительные органы проверяют причастность к преступлению других лиц.

Вместе с тем, сегодня, 14 октября, министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявил, что милиция не имеет доказательств причастности каких-либо народных депутатов к развращению детей.

Он сообщил, что еще в апреле этого года по делу о развращении двух несовершеннолетних детей, которые отдыхали в «Артеке», предъявлено обвинение и был задержан отец этих детей, а трое работников детского центра проходят по делу как свидетели.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, установлено, что отец этих детей развелся с женой, но она иногда разрешала ему брать их с собой на отдых, в том числе в «Артек». Как отметил Ю.ЛУЦЕНКО, пострадавшие дети в свое время были усыновлены супругами.

Также установлено, что пострадавших детей, находившихся в «Артеке», привозили на частную квартиру, где отец и другие неустановленные пока лица, совершали с ними действия, квалифицируемые как развращение.