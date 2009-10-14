В БЮТ говорят, что Ющенко поставил под угрозу здоровье миллионов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заблокировал качественное переоснащение и строительство медицинских пунктов и амбулаторий в сельской местности, чем поставил под угрозу здоровье и жизнь миллионов украинцев. Об этом заявила председатель подкомитета по вопросам медицинского страхования и контроля за выполнением государственных программ в области здравоохранения Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения, член БЮТ Раиса СОРОЧИНСКАЯ-КИРИЛЕНКО, комментируя Указы главы государства о приостановке ряда постановлений Кабмина, которые касались внедрения и реализации медицинских программ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, по словам депутата, «сельская медицина сейчас в таком положении, что сама нуждается в безотлагательном «лечении». Поэтому решение правительства о применении современных технологий в быстром, качественном строительстве современных медицинских пунктов и их оснащении являются чрезвычайно актуальными».

Как заявила Р.СОРОЧИНСКАЯ-КИРИЛЕНКО, поставив под сомнение возможность реализации совместного украинско-канадского инвестиционного проекта, В.ЮЩЕНКО, тем самым, помешал качественному лечению и спасению жизней украинцев.

«К величайшему сожалению, миллионы наших сограждан в который раз стали заложниками политической ненависти В.ЮЩЕНКО к Юлии ТИМОШЕНКО. Надеюсь, что Президент одумается и отменит свои «антимедицинские» указы», - сказала Р.СОРОЧИНСКАЯ-КИРИЛЕНКО.

Народный депутат высказалась также за немедленное принятие Верховной Радой законопроекта «О государственном медицинском страховании».

Как сообщалось, в августе-сентябре этого года Кабмин принял постановления №№ 819, 820, 1012, 1017, 1025, в которых речь шла о привлечении в 2009 году иностранного кредита для реализации инвестиционного проекта, касающегося проектирования и строительства лечебно-профилактических учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов и сельских амбулаторий и оснащения их медицинским и другим оборудованием, обеспечения лечебно-профилактических учреждений оборудованием, транспортными средствами, изделиями медицинского назначения и лекарственными средствами. Как отмечала премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО, правительственная программа предусматривает строительство на протяжении полутора лет быстростроящихся медицинских пунктов по специальной канадской технологии в селах и городках Украины. «Дом, который строится за трое суток, но выдерживает мороз, жару, с кондиционером и полностью обеспечен всеми своими локальными инженерными коммуникациями», - описала проект Ю.ТИМОШЕНКО.

Строительство амбулаторий и пунктов планировалось начать уже в этом году, а завершение их оснащения высококачественным оборудованием и техникой - в 2010 году.

Однако Президент В.ЮЩЕНКО 9 и 12 октября издал указы, которыми приостановил действие указанных постановлений КМУ и обратился с представлением в Конституционный Суд Украины.

12 октября в Конституционный Суд Украины поступило представление Президента, касающееся соответствия Конституции (конституционности) пяти постановлений Кабинета министров о привлечении государственными предприятиями иностранных кредитов.

Речь идет о постановлениях Кабмина «О привлечении государственным предприятием для снабжения медицинских учреждений «Укрмедснаб» в 2009 году иностранного кредита для реализации инвестиционного проекта для обеспечения лечебно-профилактических учреждений оборудованием, транспортными средствами, изделиями медицинского назначения и лекарственными средствами под государственную гарантию» от 5 августа 2009 года № 819 «О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 5 августа 2009 г.. №819» от 9 сентября 2009 года, №993 «О привлечении Национальной акционерной компанией «Украгролизинг» в 2009 году иностранного кредита под государственную гарантию для реализации инвестиционного проекта внедрения ресурсосохранных технологий с закупкой технических средств для заготовки молока и его хранения» от 9 сентября 2009 года, №1012 «О привлечении в 2009 году государственным предприятием для снабжения медицинских учреждений «Укрвакцина» иностранного кредита для реализации инвестиционного проекта для проектирования и строительства лечебно-профилактических учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов и сельских амбулаторий и оснащение их медицинским и другим оборудованием, обеспечение лечебно-профилактических учреждений оборудованием, транспортными средствами, изделиями медицинского назначения и лекарственными средствами под государственную гарантию» от 16 сентября 2009 года №1025, «Вопросы реализации инвестиционного проекта. касающиеся обеспечения лечебно-профилактических учреждений оборудованием, транспортными средствами, изделиями медицинского назначения и лекарственными средствами под государственную гарантию» от 23 сентября 2009 года № 1017.