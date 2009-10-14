Юшенко будет праздновать Покрову на родине УПА

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня осуществит рабочую поездку в Волынскую область, в рамках которой посетит пгт Колки.

Как сообщает Главная служба информационной политики Секретариата Президента Украины, в этой местности во время Второй мировой войны на освобожденной от нацистов территории существовала Колковская республика. В апреле 1943 года отряды УПА освободили от нацистов городок Колки и прилегающие к нему территории - около 2,5 тысяч квадратных километров. Республика просуществовала до 4 ноября 1943 года. Тогда с помощью регулярных фронтовых частей (артиллерии, танков и авиации) Колковская республика была уничтожена нацистами.

Президент почтит память борцов за независимость Украины. Предусматривается возложение цветов к памятному знаку «Колковская Республика», а также к памятному знаку «Борцам за свободу Украины» и братским могилам советских воинов и партизан.

Также В.ЮЩЕНКО почтит память патриотов Украины, расстрелянных НКВД под стенами Луцкой тюрьмы 23 июня 1941 года.