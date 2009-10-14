Литвин: второй тур выборов Президента может быть сорван

Спикер Владимир Литвин не исключает возможность срыва второго тура президентских выборов.

Об этом он сказал в эфире 5 канала.

"Настоящая сущность украинских политиков будет обнаружена после первого тура. Главное противостояние начнется после первого тура, вплоть до срыва второго тура, поскольку понятно, что будет много недовольных", - заявил спикер.

"Я прогнозирую даже постановку вопроса уже после первого тура о пересчете голосов. Я этого не исключаю. Также я не исключаю попыток сорвать выборы", - отметил Литвин.

"Я убежден, что избирательная кампания нам даст очень много сюрпризов, несмотря на то, что проходит мощный процесс внушения людям, что у них нет выбора, они должны голосовать за то, что им предлагается", - сказал он.

Украинская правда