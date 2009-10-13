Литвин дал распоряжение публиковать закон о финансировании Евро-2012

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН издал распоряжение об официальном обнародовании Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» и некоторые другие законы Украины» путем размещения его текста на официальном веб-сайте парламента и его опубликования за подписью председателя ВР в газете «Голос Украины».

Об этом сообщается на официальном сайте Верховной Рады Украины.

1 июля 2009 года Верховная Рада Украины приняла данный закон, но Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 3 августа возвратил его для повторного рассмотрения Верховной Радой Украины. На внеочередной сессии Верховной Рады Украины 21 августа депутаты преодолели вето Президента Украины 384 голосами.

Закон был направлен снова на подпись главе государства, но 4 сентября Президент Украины возвратил данный закон без подписи в парламент. Как отмечается в сообщении Информационного управления Аппарата Верховной Рады Украины, В.ЮЩЕНКО предложил, вопреки статье 94 Конституции Украины и Решению Конституционного Суда Украины от 7 июля 2009 года, во второй раз рассмотреть данный закон с новыми предложениями Президента Украины.

6 октября 2009 года Верховная Рада Украины приняла Постановление «Об обеспечении выполнения конституционной процедуры вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» и некоторые другие законы Украины» от 21 августа 2009 года №1608-VI», которым Президенту Украины предложено обеспечить выполнение конституционной процедуры вступления в силу данного закона, безотлагательно обнародовав текст данного закона за подписью Президента Украины. В то же время постановлением предусматривалось, что председатель Верховной Рады Украины должен официально обнародовать и опубликовать за своей подписью данный закон в случае, если Президент Украины не обнародует его в трехдневный срок со дня принятия постановления.

Председатель Верховной Рады Украины В.ЛИТВИН в связи с не подписанием Президентом Украины данного закона издал распоряжение, которым поручается обеспечить официальное обнародование Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» и некоторые другие законы Украины» путем размещения его текста на официальном веб-сайте Верховной Рады Украины и его опубликования за подписью председателя Верховной Рады Украины в газете «Голос Украины».