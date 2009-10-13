Янукович считает, что руководство страны мешает объединению церквей
14:59, 13 октября 2009Политика
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Лидер ПР - на Буковине
Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ убежден, что руководство государства не должно вмешиваться в процесс создания единой украинской поместной православной церкви.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время посещения детского дома, созданного при монастыре в селе Молница Герцаевского района Черновицкой области, в рамках своей рабочей поездки на Буковину.
«Это вопрос церкви. Если бы руководство государства за годы Независимости не пыталось вмешаться в этот процесс, он бы уже состоялся», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.
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