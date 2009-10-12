Обманутые вкладчики говорят, что их деньги Ющенко бросил в топку

Ответственность за приостановку процесса возвращения вкладов “Сбербанка” бывшего Советского Союза несет лично Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО. Об этом заявил председатель правления Всеукраинского союза обманутых вкладчиков Сбербанка СССР (ВСОВ) Богдан РАФАЛЮК, комментируя сообщение пресс-службы Президента с соответствующими обвинениями в адрес премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

В комментарии УНИАН Б.РАФАЛЮК отметил: «В прошлом году благодаря принципиальной позиции премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО 6,5 млн. наших соотечественников получили по 1000 грн. из вкладов Сбербанка СССР. Кроме этого, правительство в бюджете 2008 года планировало выделить на эти цели еще 12 млрд. грн. от приватизации. Однако, заблокировав приватизацию, В.ЮЩЕНКО фактически сорвал дальнейшие выплаты, а затем обвинил в несоблюдении слова Ю.ТИМОШЕНКО. Фактически, потенциальные деньги вкладчиков он бросил в топку собственной войны против Ю.ТИМОШЕНКО».

Председатель правления Всеукраинского союза обманутых вкладчиков считает, что «в такой ситуации обвинения Ю.ТИМОШЕНКО в невыполнении обещаний – это абсолютный предвыборный прием. Ю.ТИМОШЕНКО единственная, кто на самом деле взялся за решение наших проблем. Это касается, как вкладчиков Сбербанка СССР, так и новообманутых коммерческими банками”. Потому Всеукраинский союз призывает Президента “положить конец циничной политике борьбы против премьера, а фактически – против миллионов украинцев”, заявили во ВСОВ.

«Мы верим, что после своей победы на выборах Ю.ТИМОШЕНКО снимет «последний шлагбаум» на дороге к полному погашению вкладов Сбербанка СССР. Она доказала, что умеет сдержать свое слово», - резюмировал Б.РАФАЛЮК.

Как сообщал УНИАН, сегодня Секретариат Президента Украины распространил Информационную справку о ситуации с возвращением гражданам обесцененных сбережений Сберегательного банка СССР.

В ней, в частности, отмечается, что в проекте Государственного бюджета Украины на 2010 год, внесенном на рассмотрение Верховной Рады Украины, на осуществление выплат по обесцененным сбережениям заложен ресурс в объеме 250 млн. гривень. Учитывая объем обязательств государства на такие выплаты, предусмотренный на 2010 год финансовый ресурс составляет только 0,2% от необходимого общего объема. Из общей численности вкладчиков, не получивших до этого времени компенсацию, но внесенных в реестр вкладчиков, в 2010 году компенсацию смогут получить только около 4%.

“При предусмотренных на 2010 год темпах возврата сбережений для полного расчета государства по своим обязательствам необходимо более 400 лет”, - отмечают в Секретариате Президента.

“Обещание премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО о погашении на протяжении 2-х лет обязательств государства по выплатам обесцененных сбережений граждан так и осталось предвыборным лозунгом, поскольку, даже учитывая заложенный ресурс на эти цели на 2010 год, выплаты 2008-2010 гг. будут составлять только 5,5% необходимого объема. При этом ежемесячно происходит потеря покупательской способности невозвращенной в 2008 году вкладчикам обещанной тысячи (в 2008 г. индекс инфляции составлял 22,3%, за 9 месяцев 2009 г. – 9,1%)”, - говорится в информзаписке, подготовленной Секретариатом Президента.