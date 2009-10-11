Литвин утверждает, что слухи о смерти коалиции очень преувеличены

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН утверждает, что на сегодня нет оснований говорить о прекращении деятельности коалиции.

Об этом он заявил в эфире телеканала Интер в воскресенье.

Действенность коалиции, по мнению спикера, доказало голосование 240 голосами за назначение Петра ПОРОШЕНКО министром иностранных дел Украины.

«Это означает, что коалиция есть и работает», - сказал он.

В.ЛИТВИН убежден, что невзирая на исключение некоторых депутатов из фракции БЮТ, нет оснований объявлять о роспуске коалиции. Он напомнил, что согласно с толкованием Конституционного Суда коалицию создают фракции. «А депутаты могут входить, выходить, прятаться, не заходить - это уже их личное дело, дело их совести», - отметил спикер.

В то же время В.ЛИТВИН в который раз заверил, что готов объявить в ВР о формировании новой коалиции, если будет соответствующее решение фракций. «Завтра положите мне на стол решения фракций об объединении не менее 226 людей, чтобы мы объявили коалицию, и я сразу объявлю коалицию», - сказал руководитель парламента.