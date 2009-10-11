Ющенко призвал украинцев избавиться от коммунистических идолов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область открыл Музей жертв коммунистических репрессий в «Демьяново лазе».

Как передает корреспондент УНИАН, священники освятили помещение музея.

Глава государства осмотрел его экспонаты: личные вещи погибших, документы, архивные материалы. Среди экспозиций есть даже черепа с несколькими отверстиями от пуль и другие находки, которые демонстрируют всю жестокость коммунистического режима.

В музее представлены картины, которые отражают историю расстрелов в «Демьяновом лазе». Уникальность музея в том, что, кроме фамилий расстрелянных, здесь есть полный перечень сотрудников НКВД, которые пытали и расстреливали узников Станиславской тюрьмы.

На основании найденных документов установлены фамилии не только сотрудников НКВД, но и членов военного трибунала 12-й армии, причастных к этим преступлениям.

По словам В.ЮЩЕНКО, «мы должны не только помнить наших героев, но и знать имена палачей и предателей». «Уникальным в музее является то, что стали известны не только расстрелянные, а известны 377 имен палачей», - сказал глава государства. «Всегда нужно помнить имена предателей», - сказал он.

Вместе с Президентом в открытии музея приняли участие руководители Ивано-Франковской области и председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

Кроме того, во время выступления на вече-реквиеме по случаю 20-й годовщины перезахоронения жертв коммунистических репрессий в урочище “Демьянов лаз” Президент призвал украинцев помнить о невинно погибших во время сталинского террора.

«Мы собрались сегодня в месте неописуемого горя, месте трагическом и в то же время священном. Здесь, в “Демьяновом лазе”, сталинская машина террора совершила ужасное преступление против Украины и против человечества. Я хочу, чтобы каждый из нас осознал безмерность горя, похороненного в этой земле. Пять братских могил. Сотни убитых людей. Священники, учителя, студенты, интеллигенты и обычные люди, единственной виной которых было то, что они были украинцами», - сказал Президент.

По мнению В.ЮЩЕНКО, теперь, когда мы знаем правду, можем знать, кто в настоящее время может обвинять героев повстанческого сопротивления, воинов УПА за то, что в отчаянной и практически безнадежной борьбе они защищали своих детей, свои семьи, свою нацию».

«Правда – единственный путь к очищению и внутреннему миру, к пониманию действительной сущности самого себя, своего народа», - сказал В.ЮЩЕНКО. «Восстановление исторической истины и справедливости – основа нашего национального возрождения - краеугольный камень моей политики как Президента Украины», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его словам, «правдивая история всегда была фундаментом национальной идеи, которая свидетельствует о собственном нашем будущем». По мнению Президента, особенно циничными выглядят попытки в настоящее время “обелить” Сталина, отрицать или приуменьшить катастрофу голодомора, оправдать массовые репрессии. «Мы не допустим реванша посткоммунистических и проимперских сил», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент Украины также отметил, что украинцы должны избавиться от коммунистических идолов, которые еще есть во многих городах и селах. «Мы приняли лакированную историю, которая создавалась для того, чтобы была толерантной, историю для того, чтобы не навредить никому», - сказал глава государства. «За этим лаком была утрачена наша правдивая украинская история. А без собственной правдивой истории у нас не будет собственного государства», - отметил В.ЮЩЕНКО. Он призвал украинцев избавиться коммунистических символов и отправить кумиров тоталитарного режима на свалку истории. «Я убежден, мы очистимся от скверны, мы возродим истину и возродим справедливость», - сказал Президент.