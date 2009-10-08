Задирко считает честью свое исключение из БЮТ

Народный депутат Геннадий ЗАДИРКО считает честью свое исключение из фракции БЮТ за то, что проголосовал за повышение социальных стандартов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе объединения «За демократию и справедливость», так Г.ЗАДИРКО прокомментировал решение фракции БЮТ о его исключении из состава фракции вместе с его коллегой Владимиром КАПЛИЕНКО.

«Как человек левоцентристских взглядов я не мог не проголосовать за повышение минимальных пенсий и зарплат. И если поводом для моего исключения из фракции БЮТ стало именно это голосование, так я считаю честью покинуть ряды фракции, для которой вопросы социальной защищенности людей чужды», - сказал Г.ЗАДИРКО.

Депутат отметил, что повышение социальных стандартов является обязательством, записанным в программе «Украинский прорыв». «То есть меня исключили за то, что я последовательно способствую выполнению предвыборных обещаний Юлии ТИМОШЕНКО. В то же время достаточно открыть программу «Украинский прорыв», чтобы убедиться, что ни одно это обещание самой Юлией Владимировной не выполнено», - добавил он.

Г.ЗАДИРКО напомнил, что, придя в БЮТ, он работал на одном из самых сложных участков, возглавив областной избирательный штаб в Донецке, тогда как В.КАПЛИЕНКО возглавлял Донецкий городской штаб. «В 2007 году никто не хотел там работать, а я поехал – и дал лучший результат БЮТ в этом регионе за всю историю», - отметил Г.ЗАДИРКО.