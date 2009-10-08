Задирко считает честью свое исключение из БЮТ
Нардеп вспомнил про «Украинский прорыв»
Народный депутат Геннадий ЗАДИРКО считает честью свое исключение из фракции БЮТ за то, что проголосовал за повышение социальных стандартов.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе объединения «За демократию и справедливость», так Г.ЗАДИРКО прокомментировал решение фракции БЮТ о его исключении из состава фракции вместе с его коллегой Владимиром КАПЛИЕНКО.
«Как человек левоцентристских взглядов я не мог не проголосовать за повышение минимальных пенсий и зарплат. И если поводом для моего исключения из фракции БЮТ стало именно это голосование, так я считаю честью покинуть ряды фракции, для которой вопросы социальной защищенности людей чужды», - сказал Г.ЗАДИРКО.
Депутат отметил, что повышение социальных стандартов является обязательством, записанным в программе «Украинский прорыв». «То есть меня исключили за то, что я последовательно способствую выполнению предвыборных обещаний Юлии ТИМОШЕНКО. В то же время достаточно открыть программу «Украинский прорыв», чтобы убедиться, что ни одно это обещание самой Юлией Владимировной не выполнено», - добавил он.
Г.ЗАДИРКО напомнил, что, придя в БЮТ, он работал на одном из самых сложных участков, возглавив областной избирательный штаб в Донецке, тогда как В.КАПЛИЕНКО возглавлял Донецкий городской штаб. «В 2007 году никто не хотел там работать, а я поехал – и дал лучший результат БЮТ в этом регионе за всю историю», - отметил Г.ЗАДИРКО.