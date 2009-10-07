Яценюк заявляет, что Тимошенко и Янукович объединились против него

Лидер общественной инициативы «Фронт перемен» Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО и лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ объединились против него.

“Юлия ТИМОШЕНКО и Виктор ЯНУКОВИЧ объединились против меня, и будут делать все для того, чтобы не появился третий”, - заявил А.ЯЦЕНЮК на вече в Луцке.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен”, А.ЯЦЕНЮК считает, что эта борьба началась с попыток конституционных изменений. По его словам, «были предложены конституционные изменения, которые предусматривали выборы президента в парламенте и продление срока полномочий Верховной Рады на два года, которые предусматривали раздел страны на две части: одна - для БЮТа, вторая - для Партии регионов”. Лидер “Фронта перемен” отмечает, что тогда посоветовал лидерам БЮТ и Партии регионов: «Запишите в Конституцию еще свои фамилии. Президент – фамилия, имя, отчество, премьер – фамилия, имя, отчество и введите «демократическую» норму, что власть в Украине передается по наследству - вашим детям и вашим внукам».

А.ЯЦЕНЮК отметил: «У них система, у них люди, у них миллиарды”. “Я каждую копейку сегодня собираю, потому что у меня нет олигархов, нет заводов, нет газа, нет нефти. Для меня каждая копейка на вес золота. А у «нее» – бюджет: бери, сколько хочешь. У «него» был бюджет – и та же история», - добавил лидер “Фронта перемен”.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что нынешняя избирательная кампания – это «борьба прошлого с будущим». По его словам, «борьба будет очень жесткая и грязная”. Он отметил, что “сегодня многосерийный фильм выборов только начнется”. “Будет написано много очень интересной информации, в частности и обо мне, потому что на это тратятся сотни миллионов», - добавил он.

А.ЯЦЕНЮК заявил, что процесс изменений в Украине остановить нельзя. «Они уже все так «науправляли», что нам теперь разгребать”, - добавил он и отметил, что “только от вас зависит, какой будет результат выборов”. “Если мы верим – даже то, что они сфальсифицируют, им не поможет», – заявил лидер «Фронта перемен».