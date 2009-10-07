Ющенко назвал кандидатуру на министра иностранных дел

Зарегистрирован проект постановления

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предлагает Верховной Раде Украины назначить Петра ПОРОШЕНКО министром иностранных дел Украины. Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий проект постановления зарегистрирован сегодня в Верховной Раде Украины. Как сообщал УНИАН, ранее В.ЮЩЕНКО предлагал на эту должность посла Украины в США Олега ШАМШУРА. П.ПОРОШЕНКО в настоящее время занимает должность председателя Совета Национального банка Украины.

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