Ющенко назвал кандидатуру на министра иностранных дел
18:16, 07 октября 2009Политика
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Зарегистрирован проект постановления
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предлагает Верховной Раде Украины назначить Петра ПОРОШЕНКО министром иностранных дел Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий проект постановления зарегистрирован сегодня в Верховной Раде Украины.
Как сообщал УНИАН, ранее В.ЮЩЕНКО предлагал на эту должность посла Украины в США Олега ШАМШУРА.
П.ПОРОШЕНКО в настоящее время занимает должность председателя Совета Национального банка Украины.
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