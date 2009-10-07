Ющенко назвал кандидатуру на министра иностранных дел

18:16, 07 октября 2009
Политика
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Зарегистрирован проект постановления

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предлагает Верховной Раде Украины назначить Петра ПОРОШЕНКО министром иностранных дел Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий проект постановления зарегистрирован сегодня в Верховной Раде Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее В.ЮЩЕНКО предлагал на эту должность посла Украины в США Олега ШАМШУРА.

П.ПОРОШЕНКО в настоящее время занимает должность председателя Совета Национального банка Украины.

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