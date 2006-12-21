Похороны Ниязова назначили на воскресение

Власти Туркменистана провозгласили неизменность политики страны после скоропостижной смерти пожизненного президента Сапармурада Ниязова.

Как передает Рейтер, об этом говорится в заявлении правительства и депутатов, зачитанному диктором по государственному телевидению.

По его словам, власти назначило на 24 декабря похороны 66-летнего С.Ниязова, авторитарно правившего страной более 15 лет и скончавшегося от остановки сердца в ночь на четверг.

"Провозглашенная ранее внутренняя и внешняя политика будет продолжена и дальше", - сказал диктор.

"Туркменистан будет верен принятым на себя обязательствам перед ООН, международными организациями и двусторонним соглашениям".

Туркменистан является крупнейшим после России экспортером газа в СНГ и в последние годы продает газ исключительно Газпрому. Представители Газпрома отказались от комментариев по поводу того, отразится ли смерть С.Ниязова - которому принадлежала вся полнота руководства в государстве - на стабильность поставок.

Процедура смены президентской власти в Туркменистане пока неясна.