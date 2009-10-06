Черновецкий собрался распродать центр Киева (перечень зданий)

Блок Виталия Кличко заявляет, что в список продажи объектов Киева попали почти все основные здания в центре города, среди которых, в частности и те, в которых размещены социальные и культурные заведения.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Блока Кличко со ссылкой на утвержденную Киевсоветом «Программу приватизации коммунального имущества территориального общества города Киева на 2007-2010 годы».

“Первой ласточкой”, известившей об изменениях в программе приватизации, стало обнародование данных о подготовке к приватизации метрополитена. Но дальше – больше! Этот список значительно расширен, к нему прибавлены здания, в которых расположены учреждения и заведения, вообще являющиеся неприкосновенными и находящимися в собственности общества”, - говорится в сообщении Блока Кличко.

Представители Блока объясняют, что появление этих учреждений в приватизационном списке - следствие того, что при внесении изменений в Программу приватизации, в документах указан только адрес, а сам объект зашифрован. “Поэтому депутаты очень часто даже не знают, за что голосуют. Таким способом «молодая» команда власти выставляет на продажу все основные здания в центре столицы, в том числе медицинские и образовательные учреждения, главные управления, театры», - заявляют в Блоке Кличко.

Так, по информации Блока Кличко, на ул. Крещатик выкуплены или продаже на аукционе подлежат: здание кинотеатра “Дружба”, помещения книжного магазина “Планета” и Минтопэнерго, Центрального гастронома и Печерского суда, детсада №171 (дом 25-А), МФ "Духовное наследие” (дом 48-А и 48-Б), а также столичных главных управлений – коммунального имущества (дом 10-А), градостроения и архитектуры (дом 32), внутренней политики (дом 44-А и 44-Б).

На бульваре Шевченко предусмотрена продажа, в частности, помещение Стоматологической поликлиники КМАПО им. Шупика (1-А), Киевского педагогического колледжа при КНУ им. Т.Г.Шевченко (32), главных управлений образования и науки, культуры и искусств, ритуальных услуг.

На ул. Владимирская на аукционе намерены продать помещение Детской поликлиники Шевченковского района (43-В), Киевской транспортной прокуратуры (86-А), редакции газеты "Хрещатик" и аварийно-диспетчерской службы "Киевжилспецэксплуатация" (51-А). Также подлежат продаже площади издательства "Дніпро" и ГУ жилищного обеспечения (42-А), Дом учителя (57-Б).

На проспекте Победы, 17-23 на аукционе должно быть продано помещение Центрального универмага ГП МОУ и здания метрополитена, что в д. 35. Для продажи выставлены будет также площади Центральной городской библиотеки для детей им. Т.Шевченко (25-Б).

Кроме того, сообщает Блок Кличко, в список приватизации попали здания: Киевского академического муниципального театра оперы и балета для детей и юношества и Всеукраинского объединения политических узников и репрессированных на ул. Межигорская; Публичной библиотеки им. Леси Украинка на ул. Большая Житомирская; Главного управления здравоохранения и медицинского обеспечения на ул. Прорезная; главных управлений связи, информатизации и защиты информации, а также по вопросам ценовой политики на ул. Смоленская; ГУ промышленной, научно-технической и инновационной политики на ул. Терещенковская; ГУ по вопросам регуляторной политики и предпринимательства на ул. Борычев спуск; ГУ по вопросам защиты прав потребителей на ул. Сагайдачного; ГУ по вопросам семьи, молодежи и спорта на ул. Рейтарской и ГУ охраны окружающей природной среды на ул. Дегтяревская, 31-А. Также продаже на аукционе подлежит помещение здания Киевской малой оперы на ул. Дегтяревская, 3-А.

В Блоке Кличко также информируют, что до 18 декабря прошлого года действующей была и позиция о приватизации помещений по проспекту Победы, 32 А - входная группа и админздание Киевского зоопарка.

Также, по данным депутатов Киевсовета, утратили силу решения о запрещении приватизации таких объектов как ОАО ХК "Киевгорстрой", ОАО "АК "Киевводоканал", ОАО "Киевгаз", ЗАО "Хлеб Киева", ОАО "Киевспецтранс", ОАО "Киевхимволокно", ОАО "Техводсервис", ОАО КБ "Хрещатик", ООО "Редакция газеты "Столица", ООО "Метровагонсервис", ООО "Институт развития человека", Высшее учебное заведение "Открытый международный университет развития человека "Украина".

Как подсчитали в Блоке Кличко, общая площадь объектов, которые подпадают под приватизацию (аукцион или выкуп), – 14 тыс. 088,5 кв.м.

«Разграбленная столица – это то, что останется после правления «молодой команды». Такие действия мэрии должны найти реакцию правоохранительных органов. Блок Виталия Кличко обратился в Службу безопасности Украины с требованием прекратить разграбление столицы», - заявили в Блоке Кличко.