Кислинский: я не очень люблю вспоминать свои студенческие годы

Заместитель председателя СБУ Андрей Кислинский считает, что начальник крымской милиции Геннадий Москаль, сиинициировавший "дипломный скандал",является лишь ретранслятором чьей-то политической воли. Об этом Кислинский сказал в интервью УНИАН.

Заместитель председателя СБУ настаивает, что его диплом настоящий.

"Причем хочу подчеркнуть, что у меня нет никаких личных претензий к господину Москалю, так же, как не может быть претензий к телевизору, который сообщает какие-то новости", - говорит Кислинский.

На предложение корреспондента УНИАН назвать фамилию куратора, тему дипломной работы, другие подробности студенческих времен он ответил: "Ну, я не очень люблю вспоминать о своих студенческих временах. У меня есть основания это делать. Это мои личные основания.

Я буду держаться до последнего, никуда в сторону не отойду, буду работать там, где определит Президент, государство, и буду делать свое дело. Нравится кому-то это или нет".

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