Андрей Кислинский: Мне проще подать в отставку, но я не буду отчитываться перед Москалем
У меня к Москалю, как к телевизору, не может быть претензий... Я с вами не настолько близок, чтобы делиться своей студенческой жизнью...
У меня к Москалю, как к телевизору, не может быть претензий... Он ретранслятор чьей-то политической воли.... Я с вами не настолько близок, чтобы делиться своей студенческой жизнью... Заместитель председателя СБУ Андрей Кислинский ответил на вопросы УНИАН о «дипломном деле», которое запустил в прессу замминистра внутренних дел Геннадий Москаль.
Андрей Николаевич, уже несколько дней все ставят под сомнение ваш диплом, а вы молчите. Почему не созовете брифинг, не покажете свой документ о высшем образовании?
А какие основания, зачем давать брифинг? Давайте дождемся, пока пройдут проверки.
Какие еще проверки? В архиве университета сказали, что вы не учились на историческом факультете Киевского национального университета…Об этом тоже говорят люди. Давайте дождемся проверки!
Говорят люди, которые работают в университете, которые смотрели архив…Мне кажется, что вы несколько предвзято отнеслись к тому, что я не даю комментарии.
Я дал подробный комментарий одному из журналов, они попросили об эксклюзивности, поскольку я знаю эту кухню. Это, во-первых.
Во-вторых, есть соответствующее обращение господина Москаля (заместителя министра внутренних дел. – Авт.). Он обратился в органы, которые проверяют эту информацию.
Я еще раз подчеркиваю, что мой диплом настоящий.
Дальше о чем-либо я буду говорить только тогда, когда у меня будет информация, каким образом господин Москаль получил эту справку из университета, почему она возникла и почему она именно такая...
Могу объяснить, почему я так говорю. Потому что это не первое обвинение господина Москаля в мой адрес.
Возможно, вам будет интересно, когда господин Москаль обвинил меня в противоправных действиях в прошлом – сказал, что я вроде бы работал сутенером, – я обратился в суд. На следующий день работники милиции в Луганской области вызывали на допрос одного человека, фамилия которого фигурирует в рамках уголовного дела, шантажируя его тем, что не будут возбуждать против него уголовного дела, если он подпишет документы против меня.
Это официальная информация, которая появилась в рамках проверки, которую проводила СБУ после моего рапорта, в котором я просил нашу службу внутренней безопасности проверить факты, которые изложил господин Москаль.
Все эти материалы переданы в прокуратуру.
Теперь появились новые инсинуации...
Я эти вещи не разделяю. Когда мы получим ответы с проверками и когда соответствующие персоны будут привлечены к ответственности, когда соответствующие персоны дадут показания – кто им давал поручение так поступать, – тогда мы будем смотреть, каким образом эти обвинения формировались: случайно это вышло или не случайно.
То есть вы утверждаете, что ответ ректора КНУ Леонида Губернского Геннадию Москалю (он якобы делал запрос) о том, что вы не заканчивали исторический факультет, – ненастоящий?Я утверждаю одно, что я буду стремится всеми средствами, которые, конечно, будут законными, установить истину – каким образом он появился (то есть ответ. – Авт.).
Я хочу выяснить, действительно ли господин Москаль обращался в университет, действительно ли он получал справку, действительно ли она существует. Думаю, такая информация будет важна для государственных органов.
Причем хочу подчеркнуть, что у меня нет никаких личных претензий к господину Москалю, так же, как не может быть претензий к телевизору, который сообщает какие-то новости.
Москаль является ретранслятором чьей-то политической воли.
Можете ли рассказать что-то о своей учебе: кто был руководителем вашей дипломной, вашим куратором или методистом? Какая тема вашей работы?
Я бы вам это рассказал, но это будет трактоваться проверкой как давление...
Что-то не понимаю, о каком давлении вы говорите? Даже Президент может рассказать о своей учебе в университете…Мы с вами не настолько близко знакомы, чтобы я вам рассказывал о своей молодости, о своем университете, о своих преподавателях. Я это расскажу в своем объяснении, которое буду давать Главной государственной службе. Потому что я не политик, я не публичное лицо, я государственный служащий.
Прошу прощения, вы отвечаете за нашу безопасность…
Подождите-подождите! Отвечать за безопасность и быть публичным лицом – это есть немного разные вещи. Я – государственный служащий второго ранга, а не первого (господин Москаль мне приписал один ранг).
Я буду отчитываться перед своим работодателем – какое имею образование, чем я его подтверждаю и чем оно мне помогает на моей работе.
То есть вы утверждаете, что учились на историческом факультете КНУ?
Я сказал то, что я сказал.
Так вы там учились или не учились?Мой диплом настоящий! Точка.
Может, он у вас и настоящий, но заканчивали ли вы исторический факультет Киевского университета?То, что я скажу, все равно не будет воспринято той стороной...
Но вы для общественности скажите!Я вам сказал все, что считал нужным. А вы можете себе трактовать как угодно. То, что вы и делали до сих пор.
Да, это действительно вопрос важный, но я никогда не буду оправдываться. Мне значительно проще отойти в сторону, подать в отставку, но я никогда не буду отчитываться перед господином Москалем. Если я оправдаюсь в этом, они найдут что-то третье.
Жизнь – это борьба...
Я понимаю, но работать тоже нужно. Я не могу эффективно работать, потому что отвлекаюсь на подобные вещи.
Думаю, вы могли поставить точку в этом вопросе в первый же день, если бы хотели. Скажите, почему никто не может вспомнить вас на вашем факультете?
Я не знаю, кого вы там опрашивали. С людьми, которыми я учился, общаюсь.
Еще раз говорю, что я с вами не настолько близко знаком, чтобы обсуждать личную жизнь.
Хорошо, Андрей Николаевич, желаю вам успеха в этом деле.Я вам тоже желаю успеха.
Я с уважением отношусь к журналистскому корпусу, но люди действительно имеют право на личную жизнь.
Извините, я же вас не спрашиваю, с кем вы паритесь в сауне…Ну, я не очень люблю вспоминать о своих студенческих временах. У меня есть основания это делать. Это мои личные основания.
Я буду держаться до последнего, никуда в сторону не отойду, буду работать там, где определит Президент, государство, и буду делать свое дело. Нравится кому-то это или нет.
Беседовала Ксеня Лесив