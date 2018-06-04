Андрей Кислинский: Мне проще подать в отставку, но я не буду отчитываться перед Москалем

У меня к Москалю, как к телевизору, не может быть претензий... Он ретранслятор чьей-то политической воли.... Я с вами не настолько близок, чтобы делиться своей студенческой жизнью... Заместитель председателя СБУ Андрей Кислинский ответил на вопросы УНИАН о «дипломном деле», которое запустил в прессу замминистра внутренних дел Геннадий Москаль.

Андрей Николаевич, уже несколько дней все ставят под сомнение ваш диплом, а вы молчите. Почему не созовете брифинг, не покажете свой документ о высшем образовании?

А какие основания, зачем давать брифинг? Давайте дождемся, пока пройдут проверки.

Какие еще проверки? В архиве университета сказали, что вы не учились на историческом факультете Киевского национального университета… Об этом тоже говорят люди. Давайте дождемся проверки!

Говорят люди, которые работают в университете, которые смотрели архив… Мне кажется, что вы несколько предвзято отнеслись к тому, что я не даю комментарии.

Я дал подробный комментарий одному из журналов, они попросили об эксклюзивности, поскольку я знаю эту кухню. Это, во-первых.

Во-вторых, есть соответствующее обращение господина Москаля (заместителя министра внутренних дел. – Авт.). Он обратился в органы, которые проверяют эту информацию.

Я еще раз подчеркиваю, что мой диплом настоящий.

Дальше о чем-либо я буду говорить только тогда, когда у меня будет информация, каким образом господин Москаль получил эту справку из университета, почему она возникла и почему она именно такая...

Могу объяснить, почему я так говорю. Потому что это не первое обвинение господина Москаля в мой адрес.

Возможно, вам будет интересно, когда господин Москаль обвинил меня в противоправных действиях в прошлом – сказал, что я вроде бы работал сутенером, – я обратился в суд. На следующий день работники милиции в Луганской области вызывали на допрос одного человека, фамилия которого фигурирует в рамках уголовного дела, шантажируя его тем, что не будут возбуждать против него уголовного дела, если он подпишет документы против меня.

Это официальная информация, которая появилась в рамках проверки, которую проводила СБУ после моего рапорта, в котором я просил нашу службу внутренней безопасности проверить факты, которые изложил господин Москаль.

Все эти материалы переданы в прокуратуру.

Теперь появились новые инсинуации...

Я эти вещи не разделяю. Когда мы получим ответы с проверками и когда соответствующие персоны будут привлечены к ответственности, когда соответствующие персоны дадут показания – кто им давал поручение так поступать, – тогда мы будем смотреть, каким образом эти обвинения формировались: случайно это вышло или не случайно.

То есть вы утверждаете, что ответ ректора КНУ Леонида Губернского Геннадию Москалю (он якобы делал запрос) о том, что вы не заканчивали исторический факультет, – ненастоящий? Я утверждаю одно, что я буду стремится всеми средствами, которые, конечно, будут законными, установить истину – каким образом он появился (то есть ответ. – Авт.).

Я хочу выяснить, действительно ли господин Москаль обращался в университет, действительно ли он получал справку, действительно ли она существует. Думаю, такая информация будет важна для государственных органов.

Причем хочу подчеркнуть, что у меня нет никаких личных претензий к господину Москалю, так же, как не может быть претензий к телевизору, который сообщает какие-то новости.

Москаль является ретранслятором чьей-то политической воли.

Можете ли рассказать что-то о своей учебе: кто был руководителем вашей дипломной, вашим куратором или методистом? Какая тема вашей работы?

Я бы вам это рассказал, но это будет трактоваться проверкой как давление...

Что-то не понимаю, о каком давлении вы говорите? Даже Президент может рассказать о своей учебе в университете… Мы с вами не настолько близко знакомы, чтобы я вам рассказывал о своей молодости, о своем университете, о своих преподавателях. Я это расскажу в своем объяснении, которое буду давать Главной государственной службе. Потому что я не политик, я не публичное лицо, я государственный служащий.

Прошу прощения, вы отвечаете за нашу безопасность…

Подождите-подождите! Отвечать за безопасность и быть публичным лицом – это есть немного разные вещи. Я – государственный служащий второго ранга, а не первого (господин Москаль мне приписал один ранг).

Я буду отчитываться перед своим работодателем – какое имею образование, чем я его подтверждаю и чем оно мне помогает на моей работе.

То есть вы утверждаете, что учились на историческом факультете КНУ?

Я сказал то, что я сказал.

Так вы там учились или не учились? Мой диплом настоящий! Точка.

Может, он у вас и настоящий, но заканчивали ли вы исторический факультет Киевского университета? То, что я скажу, все равно не будет воспринято той стороной...

Но вы для общественности скажите! Я вам сказал все, что считал нужным. А вы можете себе трактовать как угодно. То, что вы и делали до сих пор.

Да, это действительно вопрос важный, но я никогда не буду оправдываться. Мне значительно проще отойти в сторону, подать в отставку, но я никогда не буду отчитываться перед господином Москалем. Если я оправдаюсь в этом, они найдут что-то третье.

Жизнь – это борьба...

Я понимаю, но работать тоже нужно. Я не могу эффективно работать, потому что отвлекаюсь на подобные вещи.

Думаю, вы могли поставить точку в этом вопросе в первый же день, если бы хотели. Скажите, почему никто не может вспомнить вас на вашем факультете?

Я не знаю, кого вы там опрашивали. С людьми, которыми я учился, общаюсь.

Еще раз говорю, что я с вами не настолько близко знаком, чтобы обсуждать личную жизнь.

Хорошо, Андрей Николаевич, желаю вам успеха в этом деле. Я вам тоже желаю успеха.

Я с уважением отношусь к журналистскому корпусу, но люди действительно имеют право на личную жизнь.

Извините, я же вас не спрашиваю, с кем вы паритесь в сауне… Ну, я не очень люблю вспоминать о своих студенческих временах. У меня есть основания это делать. Это мои личные основания.

Я буду держаться до последнего, никуда в сторону не отойду, буду работать там, где определит Президент, государство, и буду делать свое дело. Нравится кому-то это или нет.

Беседовала Ксеня Лесив