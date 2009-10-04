Сухогруз с украинским экипажем столкнулся с греческим судном

Небольшое греческое грузовое судно затонуло в ночь на воскресенье в Эгейском море после столкновения с сухогрузом с украинским экипажем на борту.

Об этом сообщила РИА «Новости»представитель Министерства торгового флота Греции.

"Грузовое судно "Капитан Михалис" с командой из девяти человек затонуло после того, как столкнулось неподалеку от острова Аморгос с сухогрузом "Сантана" под флагом Мальты с экипажем из 20 украинских граждан", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, в ходе спасательной операции из моря были подняты восемь членов греческого экипажа и тело еще одного моряка.

Среди украинского экипажа "Сантаны" пострадавших не было. Судно ведут на остров Сирос, где будет проведено дознание по происшествию.