Ющенко и Медведев встретятся без слов?

Президент Виктор Ющенко дал указание готовить директивы к встрече с российским президентом Дмитрием Медведевым.

Об этом сообщил источник газеты "Сегодня" в МИД Украины.

Правда, сами директивы "конструктивом не отличаются", отмечает издание.

Так, СНБО рассматривает вопрос о запрещении крымским властям давать разрешения на строительство новых объектов для Черноморского флота.

"Учитывая, что ФСБ работает лучше СБУ, эти документы наверняка уже в Кремле, так что можно представить, какое желание общаться будет у Медведева. Пожмут друг другу руки, и все общение", - предполагает источник.

Между тем, в Москве негативно восприняли высказывания Ющенко во время пресс-конференции в среду, в частности, о том, что "Россия не хочет видеть его президентом".

"Общение тет-а-тет между Медведевым и Ющенко исключено", - говорит депутат Госдумы РФ Сергей Марков.

"О чем можно говорить с человеком, ненавидящим Россию? Об экономическом сотрудничестве? Так ему нужно не сотрудничество, а война", - считает российский парламентарий.

Маловероятной называет беседу двух президентов и источник в секретариате президента Украины.

"Ющенко не важна встреча, важно показать, что он не боится Медведева, отсюда и воинственные директивы", - говорит источник.

Ранее в СП также говорили о возможности встречи президентов РФ и Украины в Нью-Йорке, во время сессии Генассамблеи ООН, однако она осталась на уровне намерений – ни одна сторона такую встречу в официальный график не включила.

9 октября Ющенко намерен встретиться с Медведевым во время саммита глав стран СНГ в Кишиневе. Официальное предложение о встрече в Кремль еще не направляли.

Украинская правда