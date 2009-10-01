Янукович: стремительно падают доходы бюджета и растут долги

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что в Украине сегодня 46% предприятий – убыточные.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Макеевке Донецкой области на встрече с работниками Макеевского коксохимического завода.

«В этом году – небывалое падение в промышленности….Из месяца в месяц увеличивается количество убыточных предприятий, их процент на Украине уже достиг 46%», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Кроме того, по его словам, с каждым месяцем в стране падают доходы бюджета. «К концу года дефицит бюджета, или, будем говорить, недополучение доходов, будет около 40 млрд. грн», – заявил лидер ПР.

Также В. ЯНУКОВИЧ отметил, что с падением инвестиций в экономику Украины, с падением объемов производства, растут государственные долги перед Международным валютным фондом. «Растут очень стремительно долги… Если мы за все годы независимости – за 18 лет – получили кредитов от МВФ 2 млрд.400 млн. долларов, то в этом году эта программа предусматривает 16,5 млрд. долларов, а получено уже более 11 млрд. долларов», – сказал В. ЯНУКОВИЧ. По его подсчетам, «сегодня каждый гражданин Украины вместе с новорожденными должны по международным обязательствам около 2 тыс. долларов». «Поэтому мы с вами живем в долг. И эти долги будем отдавать не только мы с вами, не только наше поколение, а нашим детям и внукам хватит», – заключил лидер Партии регионов.