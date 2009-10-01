Москаль просит крымского спикера поделиться компроматом на депутатов

Народный депутат, начальник ГУ МВД Крыма – заместитель министра внутренних дел Украины Геннадий МОСКАЛЬ направил депутатское обращение председателю Верховной Рады АРК Анатолию ГРИЦЕНКО, в котором просит спикера обнародовать компромат по деятельности депутатов парламента автономии Александра МЕЛЬНИКА и Игоря ЛУКАШЕВА.

Как говорится в обращении, текстом которого располагает УНИАН, Г.МОСКАЛЬ "с большим удивлением узнал из крымских СМИ" о том, что А.ГРИЦЕНКО имеет компромат относительно деятельности депутата ВР АРК Льва МИРИМСКОГО и готов его обнародовать.

"Наиболее вероятным кажется что, что компроматериалы у Вас должны быть не на Л.МИРИМСКОГО, а на А.МЕЛЬНИКА и И.ЛУКАШЕВА, поскольку Вы входили в состав партии ПЭВК (Партия экономического возрождения Крыма – УНИАН), которая была политической "крышей" преступной группировки "Сейлем", которая сегодня нас интересует, начиная с ШЕВЬЕВА, ДАНЕЛЯНА, МЕЛЬНИКА, ЛУКАШЕВА и других", - говорится в депутатском обращении. Г.МОСКАЛЬ также напоминает, что партия ПЭВК включала А.ГРИЦЕНКО в первую пятерку на выборах в Верховную Раду Украины.

"Исходя из вышеизложенного, прошу Вас, Анатолий Павлович, предоставить компроматериалы, если такие у Вас действительно есть, относительно деятельности ПЭВК, А.МЕЛЬНИКА, И.ЛУКАШЕВА. Буду Вам искренне признателен за Вашу активную гражданскую позицию, помощь и личный вклад в борьбу с организованной преступностью в Автономной республике Крым", - отметил Г.МОСКАЛЬ.