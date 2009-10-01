Тимошенко узаконит «благотворительные взносы» в школах

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО предлагает усовершенствовать механизмы самостоятельного распоряжения финансовыми ресурсами для заведений среднего образования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на встрече с директорами школ.

«Я очень хотела бы, чтобы вы стали финансово самостоятельными, чтобы мы прошли тот путь, когда школа будет иметь нормальное право хозяйствовать – чтобы у школы был расчетный счет, чтобы в школе была вакансия бухгалтера, который бы мог ставить подписи», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, правительство планировало уже с 1 октября внедрить систему самостоятельного распоряжения средствами для школ. «Это – непростая задача. Когда мы приняли постановление, то вся страна восстала и сказала, что мы к этому не готовы. Нужно это постановление дорабатывать, выписывать абсолютно другие механизмы», - объяснила Ю.ТИМОШЕНКО, добавив, что школы получат право самостоятельного распоряжения средствами с 1 января.

В то же время, премьер не исключает, что такой механизм должен внедряться на добровольной основе. «Но я считаю, что нельзя отказаться от того, чтобы школа была хозяйствующим субъектом, чтобы она была финансово самостоятельной, чтобы она могла брать хотя бы благотворительные взносы», - считает Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр предложила директорскому корпусу приобщиться к разработке такого механизма.