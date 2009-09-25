В случае отставки правительства или срыва президентских выборов Украина “рискует превратиться в Сомали, где свыше 15 лет нет легитимной власти”.

Об этом заявил политолог, директор Киевского института проблем управления имени Горшенина Кость БОНДАРЕНКО сегодня во Львове на пресс-конференции на тему «Украина накануне старта избирательной кампании».

Как сообщили УНИАН в Институте Горшенина, в частности, эксперт уверен, что «украинские политики проявляют недальновидность, пытаясь или сорвать выборы, или отстранить от власти действующее правительство”.

По его словам, тактически Виктор ЮЩЕНКО и его союзники “могут отправить в отставку Юлию ТИМОШЕНКО или попытаться объявить парламент нелегитимным. Но стратегически они рискуют после этого бросить Украину в хаос: представьте себе начало года. Нет бюджета на следующий год. Не индексируются заработные платы и пенсии. 23 января Президент теряет свои полномочия и перестает быть легитимным Президентом. Согласно закону, он должен был бы передать полномочия и.о. Президента спикеру, но в условиях нелегитимности парламента он превратится в узурпатора властных полномочий. Украина приближается к дефолту. Получить средства от внешних фондов Украина не сможет, поскольку не будет правительства – де-факто. Украина постепенно рискует превратиться в Сомали, где более 15 лет нет легитимной власти”.

Также К.БОНДАРЕНКО отметил, что идея, с которой выступили ряд политиков – выдвижение единого кандидата от демократических сил, – является утопической. Во-первых, из-за размытости понятия «демократические силы» - ведь в Украине нет недемократических сил, в противном случае они были бы вне закона. Во-вторых, из-за амбиции политиков, которые вряд ли согласятся на европейский принцип: лидером должен быть самый рейтинговый кандидат. У нас лидеры карликовых партий пойдут на выборы, чтобы потратить деньги и набрать своих 0,1–0,2%, но при этом удовлетворить собственные амбиции. «Зная всю эту публику, вынужден констатировать: в украинской политике так много рыцарей абсурда, что здравый смысл ими воспринимается как измена национальным интересам», - сказал К.БОНДАРЕНКО.