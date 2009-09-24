У Ющенко советуют Литвину сперва навести порядок в Раде

В Секретариате Президента Украины считают нецелесообразным проведение специального заседания Верховной Рады с участием высшего руководства государства для поиска консенсуса в вопросах преодоления политического и экономического кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель главы Секретариата Президента Украины – представитель Президента в ВР Игорь ПОПОВ, комментируя инициативу председателя ВР Владимира ЛИТВИНА провести такое специальное заседание парламента.

«Эта идея могла бы иметь право на существование, если бы ВР была очагом стабильности в этой всей политической каше. Но если сейчас нет порядка в самой ВР, то, конечно, такое заседание не имеет смысла проводить», - сказал И.ПОПОВ, выразив сомнение, что представители других органов государственной власти будут присутствовать на этом мероприятии.

«Сначала нужно навести порядок в самом парламенте, а затем на его базе пытаться развивать политический диалог», - считает заместитель главы Секретариата Президента.