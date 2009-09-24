У Ющенко говорят, что Президент не собирается распускать Раду

В Секретариате Президента отмечают, что на современном этапе Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не имеет намерения и юридических возможностей для роспуска Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель главы СП – представитель президента в ВР Украины Игорь ПОПОВ сегодня на брифинге.

«Президент за полгода до выборов не будет распускать Верховную Раду. Если они (народные депутаты – УНИАН) увидят, что не могут жить вместе и хотят самораспуститься – это должно быть решение Верховной Рады, и я хотел бы, чтобы Президента не обвиняли в каких-то интригах или попытках», - сказал И.ПОПОВ, также отметив, что в соответствии с Конституцией глава государства не имеет юридического права распускать парламент за полгода до президентских выборов.

Также И.ПОПОВ отметил, что позиция В.ЮЩЕНКО заключается в том, что ВР должна работать и принимать законы.

И.ПОПОВ также опроверг обвинения некоторых политических сил, что СП и Партия регионов сегодня реализуют совместный сценарий роспуска ВР.

В то же время, заместитель главы СП констатировал, что ситуация в парламенте является чрезвычайно сложной и его нетрудоспособность уже представляет угрозу национальной безопасности государства.

Как объяснил И.ПОПОВ, ВР не принимает важных для государства решений, в частности, не начинает рассмотрения проекта бюджета на 2010 год. В связи с чем, И.ПОПОВ выразил сомнение, что предложенный правительством проект госбюджета будет принят ВР вообще.

По мнению И.ПОПОВА, если ситуация будет развиваться в таком ключе, то в обществе может возникнуть запрос на отмену парламентаризма в государстве и замену его на власть «сильной руки», что приведет к угрозе демократическим ценностям.