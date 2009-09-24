Ющенко завершил визит в США и летит в Киев

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО завершил визит в США и отбыл в Киев.

Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

Как сообщал УНИАН, в Нью-Йорке Президент Украины принял участие в работе 64-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

С трибуны ООН В.ЮЩЕНКО проинформировал мировое сообщество о приоритетах внутренней и внешней политики Украины, ход демократических преобразований в нашей стране, выразил ряд инициатив.

Кроме участия в мероприятиях в рамках сессии генеральной Ассамблеи ООН, В.ЮЩЕНКО провел ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств и организаций, встретился с представителями американских деловых кругов, политиками, представителями украинской и еврейской общин.