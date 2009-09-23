У Тимошенко говорят, что Ющенко подставили его же юристы

Глава Государственного комитета по вопросам предпринимательства Александра КУЖЕЛЬ просит Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО отозвать указ, которым остановлено действие распоряжения Кабинета министров Украины от 17 июня 2009 г. «О передаче целостного имущественного комплекса государственного предприятия «Юг» в сферу управления Госкомпредпринимательства».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня на брифинге.

«Я бы очень просила, обращаясь к господину Президенту, отозвать этот указ, так как он является незаконным. Юристы, которые в данном случае подставили Президента, являются непрофессиональными. Я подала уже документы в МВД на открытие уголовного дела в отношении директора предприятия, госпредприятие будет принадлежать государству, и только Кабинет министров будет принимать решение, что дальше будет с этим предприятием – или мы его выставим на аукцион, или там будет государственный таможенный склад или другое», - сказала она.

При этом А.КУЖЕЛЬ опровергла информацию, что передача ГП «Юг» не была согласована с Минобороны. «Я показываю вам прямой документ, где есть подпись ИВАЩЕНКО – и.о. министра обороны, который и был инициатором передачи этого имущества», - сказала она.

По данным А.КУЖЕЛЬ, после принятия решения КМУ о передаче этого госпредприятия от Минобороны в управление Госкомпредпринимательства были попытки фиктивного его банкротства. «Первое, с чем я столкнулась при передаче предприятия, это то, что оно было объявлено банкротом сразу через неделю после решения о его передаче. Я отстояла госсобственность, выиграла суд. Но подтверждением того, что это «липовое» банкротство, является исследование Государственного центра по вопросам возобновления платежеспособности и банкротства», - сказала А.КУЖЕЛЬ.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО Указом от 14 сентября 2009 г. остановил действие распоряжения Кабинета министров Украины от 17 июня 2009 г. «О передаче целостного имущественного комплекса государственного предприятия «Юг» в сферу управления Госкомпредпринимательства».

Напомним, согласно распоряжению Кабмина, «Юг» (пгт. Авангард Овидиопольского района Одесской области) передавался из сферы управления Министерства обороны Украины в сферу управления Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства. В указе Президент отметил, что это решение было принято без участия Министерства обороны Украины в нарушение законодательства.