В Киеве чуть не сгорела квартира Кличко (фото)

Во вторник в центре Киева около пяти часов вечера произошло ЧП. Как сообщал УНИАН, на улице Богдана Хмельницкого, 30, что прямо возле Оперного театра, горел Rio-club. Людей из дома эвакуировали.

Газета "Сегодня"разузнала, что в доме-погорельце живут известные люди. Говорят, что здесь недавно купил квартиру спикер Владимир Литвин. Депутат Киеврады Виталий Кличко живет тут с семьей с 2003 года. Его 500-метровые апартаменты находятся на мансардном этаже. Но среди эвакуированных ни Литвина, ни Кличко не было. Спикер сюда якобы не вселился, а Виталий, как сказала нам его пресс-секретарь Ирина Дацюк, сейчас с женой и детьми в Америке: «Узнав о пожаре, мы тут же поехали сюда, но слава Богу, с жильем Виталия все в порядке».

По предварительным данным МЧС, загорелась пристройка к клубу. «Скорее всего, замкнуло проводку», — сказал сотрудник пресс-службы киевского главка МЧС Александр Хорунжий.

Рядовые пожарные уверяют, что на поджог это не похоже. В клубе отказались от комментариев. «Начальство уехало. Еще не факт, что наша пристройка горела»,— лишь заявил охранник.