Литвин понял, что регионалам сегодня «дали по голове»

Сегодняшняя ситуация в парламенте подтвердила, что в принятии закона о повышении социальных стандартов не заинтересована ни одна из фракций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявил во время брифинга в парламенте.

В.ЛИТВИН считает, что украинское общество именно сегодня должно делать вывод из того, что происходит в парламенте.

«Вывод можно сделать однозначный – не нужно принятие решения о повышении социальных стандартов. Нужно искать поводы для войны, для того, чтобы нагнетать противостояние в Украине», - сказал он.

В.ЛИТВИН выразил убеждение, что сценарий разрушения Украины продолжает реализовываться.

«Уставшие люди (депутаты из фракции Партии регионов) отступили от тех установок, которые им были навязаны, им дали по голове, я образно говорю, приказали стоять, и вы видели, как дружно все побежали, чтобы продолжить непонятную процедуру и процесс», - сказал В.ЛИТВИН.

Спикер отметил, что парламентские политические силы пришли к компромиссу, и до проведения вечернего заседания ВР никаких возражений фракция Партия регионов не озвучивала.

«Потом, что произошло, вы видели. Будут блокировать, пусть блокируют, но по вызову никто не будет работать», - добавил В.ЛИТВИН.