Томенко согласился протестироваться на детекторе лжи

Тестирование на детекторе лжи должно быть добровольным и проводиться независимыми экспертами, убежден заместитель руководителя БЮТ Николай ТОМЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, в программе «Факты недели» на телеканале ICTV он сказал: «Тестирование на детекторе лжи можно использовать только с применением практики демократических стран. Это должна быть система независимой проверки, причем исключительно с добровольного согласия тестируемого лица». Н.ТОМЕНКО первым из народных депутатов нового созыва согласился пройти тестирование в Центре детекции лжи «АРГО-А».

По убеждению заместителя руководителя БЮТ, проверка на детекторе лжи может быть полезной, например, для политических деятелей. «Каждому депутату можно было бы проходить такую проверку ежегодно. Это было бы своеобразным отчетом народного избранника за то, что он сделал в Верховной Раде», - считает Н.ТОМЕНКО. По его мнению, такое тестирование удерживало бы депутатов от коррупционной деятельности.

Однако, по словам Н.ТОМЕНКО, нельзя допускать ситуацию, когда кто-то из политических деятелей проводит тестирование на детекторе лжи «своими силами», как это делает, например, мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ. «Когда ЧЕРНОВЕЦКИЙ говорит, что он проверяет свою команду на детекторе лжи и определяет, кто честный, а кто - нет, то это выглядит несерьезно», - считает заместитель руководителя БЮТ. По мнению Н.ТОМЕНКО, подобное тестирование должно проводиться не командой политика, а независимым институтом, который пользовался бы общественным доверием.

Как сообщал УНИАН, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ раньше заявлял, что собирается назначать своими заместителями только тех, кто будет согласован с его командой и пройдет тест на детекторе лжи.