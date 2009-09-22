Янукович не доедет до монастыря, потому что срочно нужен в Раде

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ прервал рабочую поездку в Сумскую область, чтобы принять участие в голосовании в Верховной Раде за проекты законов о повышении социальных стандартов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Сумской областной организации Партии регионов.

Как сообщал УНИАН, народные депутаты сегодня решили, что будут голосовать за проекты законов, касающиеся повышения соцстандартов, не с помощью системы «Рада», а поднятием рук и вслух подтверждая свою позицию относительно законопроекта.

Кроме того, источники "Украинской правды" в аппарате фракции "Регионов" сообщают, что представители аппарата за последний час обзванивали всех отсутствующих в Верховной Раде депутатов Партии регионов и созывали их на 16 часов.

По данным пресс-службы Партии регионов, сегодня Виктор Янукович находится с рабочей поездкой в Сумской области. Первоначально в программе визита лидера регионалов стояли два монастыря. Ставропигиальный мужской монастырь Рождества Пресвятой Богородицы Глинская пустынь (там Янукович уже успел побывать, и принял участие в празднованиях годовщины канонизации 13 глинских старцев). Во второй половине дня лидер регионалов должен был посетить Молченский женский монастырь Свято-Рождества Богородицы, и если верна информация источника, то в этом монастыре лидера ПР сегодня не дождутся.

Кроме того в непосредственной опасности срыва оказались запланированные на середину дня участие Януковича в митинге-реквиеме, посвященному Дню партизанской славы в Глухове и Путивле, а также посещение мемориального комплекса «Спадщанский лес», где Янукович должен был принять участие в мероприятиях, почтить память павших партизан, сражавшихся с оккупантами на территории края, и пообщаться с ветеранами.

По завершении поездки по Сумской области лидер регионалов должен был выйти в прямой эфир Сумской телерадиокомпании «Видикон».