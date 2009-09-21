Москаль уверен, доказательства против депутата уничтожил следователь ГПУ

Начальник Главного управления МВД Украины в АРК Геннадий МОСКАЛЬ просит генерального прокурора Украины Александра МЕДВЕДЬКО отменить постановление о закрытии уголовного дела, фигурантом которого является Александр МЕЛЬНИК - ныне депутат Верховной Рады Автономной Республики Крым.

Г.МОСКАЛЬ направил обращение к генпрокурору как народный депутат Украины, говорится в распространенном сегодня сообщении пресс-службы ГУ МВД Украины в АРК.

Г.МОСКАЛЬ утверждает, что бывший старший следователь генпрокуратуры по особо важным делам «умышленно потерял» протокол и «уничтожил» видеозапись допроса, на котором свидетель прямо указал на А.МЕЛЬНИКА «как на организатора убийства».

В 2000 году, продолжает Г.МОСКАЛЬ, свидетель пропал, по имеющейся информации, он был убит «по указанию» А.МЕЛЬНИКА, который в то время «находился в следственном изоляторе по предъявленному ему обвинению в убийстве».

Кроме того, отметил Г.МОСКАЛЬ, следователь «незаконно отказал в возбуждении уголовного дела» в отношении А.МЕЛЬНИКА, который, по данным заместителя министра внутренних дел, был заказчиком ряда преступлений, чем фактически вывел его из рассмотренных в Апелляционном суде Крыма дел.

Речь идет о взрывах в спорткомплексе колхоза имени Дзержинского и управлении банка «ИНКО», покушении на убийство и ряде умышленных убийств, отмечается в обращении.

Г.МОСКАЛЬ просит А.МЕДВЕДЬКО дать поручение работникам Генпрокуратуры пересмотреть и отменить постановление о закрытии уголовного дела в отношении А.МЕЛЬНИКА, и направить его в милицию Крыма для расследования и привлечения виновных к уголовной ответственности.