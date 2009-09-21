ЦИК сократил бюджет выборов Президента на 470 миллионов

Центральная избирательная комиссия приняла решение сократить бюджет выборов Президента Украины на 470 млн. грн. – с 1,74 млрд. грн. до 1,27 млрд. грн.

Об этом сообщила заместитель председателя Центризбиркома Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ, пишет газета «Дело» (№ 150 от 21 сентября).

Она сообщила, что решение сократить расходы вызвано принятием нового закона о выборах Президента, который сжал срок избирательной кампании до трех месяцев.

Ж.УСЕНКО-ЧЕРНАЯ объяснила, что сокращение избирательной гонки на один месяц существенно сэкономит средства, поскольку около 80% расходов на выборы приходятся на выплату заработной платы сотрудникам избирательных комиссий.

Стоит отметить, что до проведения заседания ЦИКа по бюджету (16 сентября) Центризбирком планировал сократить расходы до 1,17 млрд. грн. Однако после обсуждения цифру увеличили до 1,27 млрд. грн.