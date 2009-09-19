Если б Янукович был премьером, министра Тимошенко уже за ухо бы выбросил

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о недопустимости прекращения программы газификации населенных пунктов Украины и чрезмерного повышения цены на газ для населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в прямом эфире Херсонской областной государственной телерадиокомпании.

Политик отметил, что категорически не соглашается с позицией министра ЖКХ Алексея КУЧЕРЕНКО, который заявил, что на современном этапе осуществлять газификацию населенных пунктов, особенно в сельской местности, экономически нецелесообразно, и что эта программа больше не будет выполняться.

“На это я сказал, что это были последние слова в карьере министра КУЧЕРЕНКО. Если бы я был премьер-министром, то я бы его за ухо выбросил бы сразу за эти слова. Ведь он не имеет права говорить “мы” от имени государства. Он просто не очень большой чиновник, который не должен делать государственную политику”, - убежден В.ЯНУКОВИЧ.

Он также отметил, что это свидетельствует о потере системы государственного управления.

В.ЯНУКОВИЧ выразил уверенность, что в современных условиях масштабный перевод народного хозяйства, экономики, частного сектора на некоторые альтернативные источники энергии, в частности, торф или опилки, о чем заявляет премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, является перспективным, но нереальным проектом.

“Самое главное – это обеспечить людей газом по доступной цене”, - подчеркнул политик.

В связи с этим он критически высказался о том, насколько эффективно правительство использует дешевый газ украинского происхождения, которого добывается 19,5 млрд. куб.м. в год.

“Для населения он не должен быть дороже, чем 60 дол. за 1 тысячу куб. м”, - отметил лидер Партии регионов.

В то же время он подчеркнул, что для населения цена на газ не может возрастать без одновременного повышения пенсий и зарплат.

“Тогда для людей это будет понятно”, - резюмировал В.ЯНУКОВИЧ.