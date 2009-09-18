Ющенко: дамба ДнепроГЭСа находится под постоянной угрозой разрушения

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО раскритиковал деятельность правительства за неудовлетворительный уровень государственной поддержки гидроэнергетики.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента Украины, об этом шла речь на совещании по состоянию дел, перспективам развития и проблемным вопросам гидроэнергетики Украины, которое проходило сегодня в Запорожье.

По словам В.Ющенко, доля гидроэнергетики в национальной энергетической системе остается недостаточной: в балансе мощности энергосистемы Украины гидроэлектростанции не превышают 9,1% против 15% оптимальных.

Президент остро раскритиковал правительство за неудовлетворительный уровень государственной поддержки гидроэнергетики. Глава государства заметил, что Кабмин уже традиционно тратит средства «на латание дыр», однако никак не на финансирование инвестиционных проектов в приоритетных сферах – в частности, и в гидроэнергетике.

Среди важных вопросов, которые немедленно нуждаются в решении, В.ЮЩЕНКО назвал техническое состояние, а следовательно, безопасность и надежность объектов гидроэнергетики.

По его словам, острейше проблема безопасности стоит перед ДнепроГЭСом, дамба которого, к тому же, служит очень важным путем сообщения между районами Запорожья.

Президент подчеркнул, что срок эксплуатации сооружений дамбы ДнепроГЭСа для автомобильного сообщения закончился еще в 1998 году – однако интенсивность движения по дамбе с каждым годом только растет и уже сегодня превышает пропускную способность у 1,7 раза.

«Мы не имеем права полагаться на везенье», - подчеркнул Президент.

Он отметил, что такой большой город как Запорожье не может оставаться без важного транспортного коридора, а дамба ДнепроГЭСа находится под постоянной угрозой разрушения со всеми возможными последствиями.

По убеждению главы государства, сложность ситуации усиливается также тем, что, кроме ДнепроГЭСа, в почти миллионном городе функционирует только один автомобильный мост через Днепр. При этом готовность нового моста, который сейчас сооружается, составляет только 35%. В этом контексте Президент напомнил, что за финансирование данного строительства отвечает правительство и непосредственно премьер-министр.

По данным В.ЮЩЕНКО, в прошлом году на строительство нового моста при необходимости 600 млн. грн. из государственного бюджета было профинансировано 350 млн. грн. В этом году при необходимости в 600 млн. грн. бюджетное финансирование еще меньше – 100 млн. грн. Потребность в финансировании на 2010 год оценивается в 750 млн. грн.

Президент призвал Кабмин на протяжении семи дней решить вопрос с финансированием сооружения данного объекта, как того требует закон.

«Недопустимым является замораживать такие строительства, лишать рабочих мест людей из-за неритмичности финансирования... Строительство моста – это общенациональный проект», - сказал он.

Президент призвал участников совещания совместно провести серьезный системный анализ состояния дел в национальной гидроэнергетике и разработать приоритетные направления работы.

Глава государства также предложил посвятить этой теме отдельное тематическое заседание СНБО.

Справка УНИАН. Дамба ДнепроГЭС построена в 1932 году. В годы Великой Отечественной войны 14 быков ДнепроГЭСа были уничтожены полностью, 18 - частично. Восстановлена дамба была в 1947 году. Автодорожный проезд через дамбу ДнепроГЭС реконструирован в 1978 году. Тогда же проезжая часть была расширена, и ее часть нависает над водой. Сейчас она состоит из 4 полос, по две в каждом направлении движения.

На сегодня проезжая часть дамбы ДнепроГЭСа - один из двух мостовых переходов через Днепр на территории Запорожья. Второй - мосты Преображенского, один из которых соединяет левобережную часть города с островом Хортица, а второй остров Хортицу с правобережной частью Запорожья, "переобремененные" автотранспортом так, что на протяжении последних лет ежедневно десятки тысяч запорожцев вынуждены, добираясь с работы и на работу, стоять в заторах из-за несоответствия построенных еще в 60-х годах прошлого века мостов необходимым в настоящее время пропускным способностям.