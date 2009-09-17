Винский возглавил новое народно-патриотическое объединение

Лидер объединения “За демократию и справедливость” Иосиф ВИНСКИЙ избран координатором народно-патриотического объединения “Набат”, в создании которого приняли участие более 20 демократических, социал-демократических и народно-патриотических партий и общественных организаций.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе объединения “За демократию и справедливость”, соответствующий Меморандум об образовании НПО “Набат” подписан сегодня, 17 сентября, в Киеве.

В “Набат”, в частности, вошли Патриотическая партия Украины, партия “Народная власть”, партия “Народно-демократическое объединение Украины”, Партия правозащиты, Всеукраинская чернобыльская партия “За благосостояние и социальную защиту”, партия “Евротурбота”, гражданское движение “Украина”, Всеукраинская партия трудящихся, партия “Социалистическая Украина” и тому подобное.

В Меморандуме речь идет о необходимости немедленных и решительных действий, направленных на выведение Украины из глубокого системного кризиса.

Целью народно-патриотического объединения является, в частности, обеспечение смены правящей политической элиты, недопущение избрания Президентом Украины кого-либо из представителей олигархических кланов, консолидация усилий и координация действий организаций, входящих в объединение, во время избирательных кампаний и референдумов.

Среди приоритетов деятельности в Меморандуме определены: обеспечение активного влияния на ход выборов Президента Украины путем консолидации усилий в поддержку единого кандидата от НПО, а также формирование блока политических партий для участия в избирательных кампаниях в местные советы всех уровней, Верховной Рады Автономной Республики Крым, городских, сельских и поселковых председателей и Верховной Рады Украины.

Председателем Исполнительного комитета объединения избран народный депутат Украины Владимир КАПЛИЕНКО. Деятельность “Набата” будет регулироваться Политическим соглашением и Регламентом.

“Сегодняшнее событие - очень знаковое. Без лишней шумихи состоялось настоящее широкое объединение политических сил вокруг принципов патриотизма и социал-демократических европейских ценностей. Образованное нынче народно-патриотическое объединение только по количеству членов сплачивает приблизительно полтора миллиона граждан. То есть, это очень большая сила, которая сможет реально влиять на результаты любых выборов и на развитие Украины в целом», - сказал И.ВИНСКИЙ.

По его словам, объединение переходит к активной политической борьбе ради победы над теми псевдополитиками, которые завели государство и общество в бездну политической, социально-экономической нестабильности и нищеты.

Участники народно-патриотического объединения “Набат” также приняли заявление, в котором обратились ко всем политическим партиям, движениям, объединениям, организациям, кому не безразлично будущее Украины и ее народа, с призывом присоединиться к общим действиям, которые могут реально изменить жизнь народа к лучшему.