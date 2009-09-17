Луценко: ну, не буду я в парламенте, так хрен с ним, господи!

Глава МВД Юрий Луценко утверждает, что личность будущего Президента его волнует в плане того, какой путь выберет Украина, и как себя будет вынуждена позиционировать его «Народная Самооборона» при следующем главе государства. Именно этим он объяснил свой выбор в пользу Юлии Тимошенко, отвечая в интервью Коммерсант-Украина на вопрос, не боится ли он, что столь откровенная поддержка премьер-министра, которую демонстрирует Луценко, может навредить его политической силе.

«На этих выборах решается не вопрос будущего избрания в парламент, а то, какой из сценариев развития Украины мы выберем – европейский или постколониальный, - заявил Луценко. - В связи с этим я откровенно и четко позиционирую перспективу свою и "Народной самообороны" с фигурой Тимошенко. Я не вижу ни одного идеального политика, но тем не менее в комплексе поддерживаю того, кто сможет остановить Януковича. Проект "Народная самооборона" при Тимошенко и при Януковиче – две разные сущности. В первом случае это созидающая сила, во втором – организация сопротивления. Меня, конечно, больше интересует не война, а созидание. Ну, не буду я в парламенте, так хрен с ним, господи!»