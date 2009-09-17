Спикер крымского парламента требует от оппонентов покинуть посты

Председатель Верховного Совета Крыма Анатолий ГРИЦЕНКО призвал оппонентов добровольно уйти с руководящих должностей в правительстве и парламенте автономии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ГРИЦЕНКО заявил журналистам в Симферополе.

«Те, кто не хочет работать на Крым, на крымчан, должны уйти в отставку до внеочередной сессии, добровольно сложить полномочия председателей комиссий и министерские портфели», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Руководитель крымского парламента считает ненормальным то, что некоторые чиновники Совета министров и члены президиума Верховной Рады Крыма позиционируют себя как оппозиционеры и критикуют власти автономии. «Те, кто стоит у власти и критикует власть, кого они имеют в виду?» - возмутился спикер.

«Нужно находиться в честной оппозиции», - добавил он, призвав оппонентов уйти с руководящих должностей в Совмине и ВР Крыма.

Дату проведения внеочередной сессии А.ГРИЦЕНКО не уточнил. Она будет озвучена в средствах массовой информации после консультаций с руководителями депутатских фракций в парламенте, сказал спикер.

Как сообщал УНИАН, в крымском парламенте обострилась ситуация между сторонниками и оппонентами спикера А.ГРИЦЕНКО.

В начале сентября А.ГРИЦЕНКО вернул группе депутатов-оппозиционеров документы с требованием созвать в сентябре внеочередную сессию для рассмотрения вопросов о его отставке и отчете Совета министров автономии, сославшись на то, что они подготовлены с нарушением регламента.

Сегодня, 16 сентября, депутаты-оппозиционеры блокировали президиум, однако спикер с трибуны за несколько минут провел очередное пленарное заседание парламента. Вопросы повестки дня, касающиеся социально-экономической жизни Крыма, сторонники А.ГРИЦЕНКО приняли «пакетом». Оппоненты спикера считают, что заседание прошло с грубыми нарушениями регламента.