Крымский парламентарий: может, мы объявили войну Западному Гондурасу?

Председатель Верховной Рады Крыма Анатолий ГРИЦЕНКО провел очередное пленарное заседание парламента за несколько минут. Депутаты-оппозиционеры уверяют, что оно прошло с грубыми нарушениями регламента.

Как передает корреспондент УНИАН, перед началом сессии под стенами парламента собрались сторонники и противники крымского спикера. Оппонентов разделял кордон правоохранителей. По данным милиции, в акциях приняли участие до 3 тысяч человек.

Спикер, несмотря на блокирование президиума депутатами-оппозиционерами, открыл заседание парламента с трибуны.

На просьбу А.ГРИЦЕНКО регистрироваться сначала откликнулись 49 депутатов – этого количества было недостаточно для кворума, поскольку всего в ВР Крыма 100 парламентариев. Со второй попытки зарегистрировались более 50-ти человек. Оппозиционеры кричали «Позор!», а сторонники спикера аплодировали.

А.ГРИЦЕНКО предложил пакетом проголосовать за вопросы повестки дня (при этом ряд вопросов решили исключить), его сторонники сделали это, и спикер объявил о закрытии заседания.

Депутат Владимир КЛЫЧНИКОВ (партия «Союз») заявил журналистам, что А.ГРИЦЕНКО использовал своих сторонников «как кнопкодавов». «По-воровски забежал в зал председатель Верховного Совета – пока еще председатель – и, нарушая нормы регламента, не включил в повестку дня сессии вопросы, не создал секретариат сессии, а скопом все вопросы были проголосованы. Вы знаете, за что депутаты в зале кнопки нажимали? Мы не знаем. Может, мы объявили войну Западному Гондурасу? Я не удивлюсь», - сказал он.

Оппозиционеры заявили о фальсификации результатов голосования. «Налицо - с точки зрения участия депутатов (в голосовании) – полная фальсификация», – добавил депутат Петр ЗАПОРОЖЕЦ (фракция Блока «За Януковича!»).

А.ГРИЦЕНКО в комментарии журналистам опроверг обвинения в нелегитимности решений. «Все вопросы, которые принимаются большинством, - они законные, они легитимные, и вступают в силу после подписания председателем Верховной Рады (Крыма)», - сказал спикер.

Он назвал своих оппонентов «обанкротившимися крымскими политиками», которые стремятся заработать дивиденды перед выборами. А.ГРИЦЕНКО уверен, что его оппонентам не удастся провести «передел власти» на полуострове.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября член президиума парламента автономии В.КЛЫЧНИКОВ (партия «Союз») заявил, что 38 парламентариев поставили подписи под требованием к А.ГРИЦЕНКО созвать внеочередную сессию для рассмотрения 7-ми вопросов. Среди них, в частности, были указаны отчет правительства автономии о проделанной работе, выражение недоверия и досрочное освобождение от должности спикера, избрание нового главы парламента АРК.

А.ГРИЦЕНКО отказался созывать внеочередную сессию.

Ситуация в крымском парламенте обострилась в конце прошлого года.