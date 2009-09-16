Тимошенко рассказала, как Янукович с Азаровым сделали ей большой сюрприз

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обвиняет бывшего главу правительства Виктора ЯНУКОВИЧА и бывшего первого вице-премьер-министра – министра финансов Николая АЗАРОВА в привлечении внешних заимствований на невыгодных условиях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на заседании правительства, комментируя досрочное погашение государственного займа на сумму более 700 млн. швейцарских франков, который был привлечен правительством В.ЯНУКОВИЧА.

«Эта сумма была заимствована правительством ЯНУКОВИЧА-АЗАРОВА буквально в последний год их пребывания у власти, и эти средства были якобы привлечены на очень выгодных условиях, но, как выяснилось, обществу говорили неправду. Эти деньги были привлечены под чрезвычайно высокие проценты, а в договоре была предусмотрена возможность для кредитора досрочно предъявить требования о погашении кредита», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр также обратила внимание на тот факт, что прежнее правительство якобы привлекало кредит на 12 лет, однако компания-кредитор потребовала от Украины досрочно погасить кредитные обязательства.

«Это уже второй пример, первый пример был аналогичным, когда правительство В.ЯНУКОВИЧА заимствовало 1 млрд. долларов для «Укравтодора». Деньги были полностью разворованы, говорили, что это на 10 лет, а потом нам предъявили этот миллиард для досрочного возвращения. Такое качество работы В.ЯНУКОВИЧА и Н.АЗАРОВА, и такое отношение к стране, когда они брали деньги и использовали их не по назначению, приводит к многократному усилению кризиса в стране», - пояснила она.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что предъявление погашения досрочных кредитных обязательств Украины в размере более 700 млн. швейцарских франков в кризисных условиях является ударом по экономике Украины. Однако правительство, в частности Министерство финансов, накануне перечислило средства для полного погашения кредитных обязательств.

«Несмотря на то, что для нас это было большим сюрпризом и большим ударом, мы все равно больше 6 млрд. грн. возвратили вчера, возвратили своевременно. И мы, как страна, с честью вышли из этой ситуации. Это было нелегко, это, безусловно, привело к сокращению расходов по всем другим направлениям, которые должны финансироваться», - сообщила глава правительства.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября Министерство финансов погасило основную сумму и выплатило купонный доход по облигациям внешнего государственного займа Украины 2006 года на общую сумму 781,44 млн. швейцарских франков.

По данным пресс-службы Минфина, в сентябре и декабре 2006 года Украина осуществила эмиссию облигаций внешнего государственного займа Украины 2006 года на общую сумму 768 млн. швейцарских франков. Срок обращения составляет 12 лет с одноразовой возможностью пут-опциона через 3 года (15 сентября 2009 г.).

Инвесторы в определенный данными условиями срок воспользовались правом пут-опциона и предъявили к досрочному погашению весь объем выпущенных облигаций.

Заимствования осуществлялись по ставке 3,5% годовых.