Ющенко выбрал плохое время для заявлений о повторном баллотировании – эксперт

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выбрал очень неудачное время для заявлений о своем повторном баллотировании на должность Президента. Такое мнение высказал УНИАН директор Агентства моделирования ситуации Виталий БАЛА, комментируя сегодняшние заявления Президента.

«Команда Президента допустила серьезнейшую ошибку, выбирая время для такого заявления, - сказал он. - Этот шаг не отвечают ситуации, которая сложилась на сегодняшний момент». По словам В.БАЛЫ, очевидным является факт серьезной динамики падения рейтинга главы государства. «Причем наиболее угрожающим для Президента являются не показатели рейтингов, а их постоянная динамика. С подобной динамикой нельзя делать такие заявления. Прежде всего, необходимо стабилизировать ситуацию, продемонстрировать избирателю и обществу позитивную динамику развития ситуации в стране и соответственно усиления собственного рейтинга доверия», - сказал эксперт.

В.БАЛА также отметил, что заявление В.ЮЩЕНКО является своеобразным ответом на подобные слова Виктора ЯНУКОВИЧА в США.

«Экспертное сообщество сегодня гадает, с чего бы это Президенту, при условии реализации конституционной реформы посылать такие прозрачные мессаджи обществу. С одной стороны это расценивается как несвоевременный и банальный ответ на заявления премьера в США, а с другой - заявка на продолжение противостояния», - сказал В.БАЛА.

Кроме того, по его словам, «подобные заявления, высказанные именно сейчас, могут быть непрямыми доказательствами серьезности намерений команды Президента отменить политреформу». И в этом контексте можно даже вести речь о возможности проведения досрочных парламентских выборов, - подчеркнул эксперт.

Как сообщал УНИАН, сегодня В.ЮЩЕНКО заявил, что будет баллотироваться на второй президентский срок, если будет чувствовать, что нужен нации.

В то же время, по мнению В.ЮЩЕНКО, вопрос, будет ли он баллотироваться на следующих президентских выборах, в том числе и досрочных, является неконструктивным.

«Я могу сказать четко свою позицию. Моя позиция по поводу того, как мне вести себя во время проведения выборов, заключается только в одном – если мое пребывание на этом посту для нации является позитивом, я буду бороться. Все другие договоренности для меня ничего не стоят», - отметил Президент.