Яценюк: украинская армия не может быть на 100% контрактной

Народный депутат Украины, лидер “Фронта перемен” Арсений ЯЦЕНЮК считает, что переходить на стопроцентную контрактную армию в Украине преждевременно.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен”, об этом он сказал во время «прямой линии» в газете «Комсомольская правда в Украине».

А.ЯЦЕНЮК отметил, что «наличие сильной армии – это, в первую очередь, наличие оборонных возможностей страны, это возможность не только защитить, но и не позволить никаких посягательств на территориальную целостность страны”. По его словам, речь идет также “о военно-промышленном комплексе, росте валового внутреннего продукта, новых военных технологиях, которые потом трансформируются в общественный сектор». Он также подчеркнул, что очень важным элементом боеспособности армии является формирование патриотического духа военнослужащих.

Лидер «Фронта перемен» считает, что пока армия в Украине «не может быть на 100% контрактной». «На современном этапе мы видим армию из двух составляющих: на профессиональной основе должны формироваться подразделения быстрого реагирования, все остальное – это призыв”, - считает он. А.ЯЦЕНЮК отмечает, что “необходимо, чтобы профессиональная часть армии быстро реагировала на ситуацию и, собственно говоря, была скелетом безопасности страны, а призыв гарантировал как безопасность, так и воспитание украинцев».