Ющенко провел день с овцеводами

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поблагодарил гуцулов за то, что они берегут традиции своей земли.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал сегодня в городе Рахов на Закарпатье во время участия в торжественном открытии фестиваля-ярмарки «Гуцульская брынза».

«Чрезвычайно важно для всего нашего государства, что вы так высоко держите свою культуру. С каждым годом, я уверен, она будет развиваться все больше», - сказал В.ЮЩЕНКО, напомнив, что 2 сентября этого года подписал указ, направленный в поддержку гуцульськой культуры.

По словам Президента, «сегодняшний фестиваль - это фестиваль не только брынзы, но и нашей культуры, возвращенной традиции». Он особенно отметил, что этот край известен высоким уровнем культуры и духовности. «Пока существуют традиции, культура - до тех пор будет нация», - подчеркнул глава государства.

В.ЮЩЕНКО также заверил, что государство все больше будет содействовать развитию традиционных для этой земли отраслей, отметив, что сегодняшнее присутствие на мероприятии представителей власти всех уровней является знаком такой поддержки. По его словам, речь идет, в частности, о возрождении коневодства, овцеводства и др. «Важно через бюджет поддержать овцеводство, предоставить субсидии, необходимые для поддержки этой отрасли», - сказал В.ЮЩЕНКО. Он также отметил важность повышения статуса профессии овцевода.

Глава государства отдельно обратил внимание на важность развития туристско-рекреационных возможностей региона. «Наибольшую экономику в этот край может принести туризм», - убежден В.ЮЩЕНКО. В этом контексте Президент отметил важность сохранения карпатских лесов: «Через сохранение леса, через поддержку культуры, традиции мы сможем привлечь сюда миллионы туристов».

В.ЮЩЕНКО также вручил благодарности Президента лучшим умельцам овцеводческого дела и народных ремесел. «Это благодарность тем людям, которые поднимают нашу духовность, утверждают нашу культуру», - сказал он.

Президент лично зажег символический костер фестиваля «Гуцульская брынза». Он ознакомился с продукцией производителей сыра, а также с экспозициями фестиваля.

Перед началом фестиваля вместе с его участниками Президент в символическом шествии прошел к месту проведения «Гуцульской брынзы» (урочище «Буркут»).

***Ежегодный областной фестиваль-ярмарка «Гуцульская брынза» приурочивается к возвращению овцеводов с полонин домой. Уже стало традицией в этот период в знак благодарности за тяжелый труд в течение лета устраивать этот праздник.

Фестиваль-ярмарка организуется с целью популяризации овцеводства, возрождения народных гуцульських традиций, обычаев, устраивается праздничное действо для гостей и жителей Закарпатья. Во время проведения фестиваля-ярмарки организуются выставки работ традиционного народного декоративно-прикладного искусства, выставка-продажа традиционных блюд Закарпатья.