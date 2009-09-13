Сегодня - День танкистов

Начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал армии Сергей КИРИЧЕНКО поздравил воинов-танкистов разных поколений и работников танкостроительной отрасли с профессиональным праздником – Днем танкистов, который отмечается сегодня.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны, Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что танковые войска – символ могущества армии и главная ударная сила Сухопутных войск на протяжении многих десятилетий - и сегодня остаются особой гордостью украинского народа, образцом боевой выучки и высоких морально-боевых качеств и патриотизма.

“Личный состав танковых и механизированных соединений, воинских частей и подразделений ВСУ свято хранит и достойно преумножает героические традиции старших поколений, добросовестно исполняет свой конституционный долг по защите суверенитета и территориальной целостности Украины, а отечественная танкостроительная отрасль является ведущей в мире по созданию сверхсовременных боевых машин”, – говорится в приветствии.