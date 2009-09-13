Абрамовичу не удалось покорить Килиманджаро

Как пишет The Sunday Times, Роману Абрамовичу, миллиардеру, владеющему футбольным клубом «Челси», необходимо признать, что есть вещи, которые находятся вне пределов досягаемости российских олигархов - к таким выводам его должен сподвигнуть провал попытки покорения вулкана Килиманджаро в Танзании. Абрамовича пришлось срочно эвакуировать со склона горы после того, как у него возникли проблемы с дыханием.

Подняться на Килиманджаро олигарх пригласил шесть своих друзей. Чтобы иметь под рукой все необходимое, они взяли с собой 113 носильщиков. Однако из-за отсутствия подготовки к смене высот на уровне 4 тыс. 602 м у Абрамовича появились симптомы горной болезни, поэтому его компаньоны поспешили доставить миллиардера к подножью горы.

«Газета.Ru»