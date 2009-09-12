Третьяков: Ющенко должен отказаться от участия в выборах

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО должен отказаться от участия в будущих президентских выборах.

Такое убеждение выразил народный депутат от блока «Наша Украина – Народная самооборона» Александр ТРЕТЬЯКОВ в интервью еженедельнику «Зеркало недели».

По его мнению, это будет способствовать сохранению стабильности при передаче власти в стране.

«Виктор Андреевич достойно пришел во власть. Не буду говорить, как он правил, но сегодня у него остался последний шанс на Поступок - достойно уйти», - убежден А.ТРЕТЬЯКОВ.

В то же время он считает, что отказ действующего Президента Украины от участия в будущих выборах будет способствовать их демократичности и обеспечит бесконфликтную процедуру передачи властных полномочий.

«Это будет никоим образом не жертва или красивый жест с его стороны, а гарантия проведения в стране демократических выборов и сохранения стабильности при передаче власти. Держаться же в этой ситуации за власть и впутываться в чужую войну слишком пустяково для Президента. Тем более, если это цена за те два-три процента, который он надеется забрать у ТИМОШЕНКО и тем самым помочь ее основным оппонентам», - сказал А.ТРЕТЬЯКОВ.

Вместе с тем он убежден, что действующий Президент мог бы стать медиатором в отношениях двух основных претендентов на власть - лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА и лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО.

«Сегодня Украине нужен второй КУЧМА, который может стать гарантом мирной передачи власти. Когда же ЮЩЕНКО будет играть на чьей-либо стороне, нас может постигнуть большое несчастье», - предостерег депутат.