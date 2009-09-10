Шкиряк советует Черновецкому пересесть с вертолета на велосипед

Лидер Гражданского объединения «Новый Киев» Зорян ШКИРЯК напоминает, что больше года назад мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ пообещал обустроить на дорогах столицы велосипедные дорожки, но до сих пор их нет.

Об этом сообщили УНИАН в ГО «Новый Киев».

По словам З.ШКИРЯКА, наличие постоянных пробок на дорогах Киева заставляет жителей столицы пересаживаться на велосипеды. В то же время, столичная власть не может гарантировать киевлянам, избравшим этот вид транспорта, безопасность передвижения. Несмотря на «распоряжения» Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, киевляне по-прежнему вынуждены передвигаться по дорогам в экстремальных условиях, заявил лидер Гражданского объединения «Новый Киев».

По его словам, уже больше года существует распоряжение Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО обустроить велосипедную инфраструктуру в столице, однако до сих пор не появилось ни одного нового метра велодорожек. «Все помнят, как на последних выборах Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ демонстрировал видео-ролики с обещанием, что до конца 2008 года на 50 улицах города появятся цивилизованные велодорожки. Скоро начнется четвертый квартал 2009 года, а передвижение по Киеву на велосипеде по-прежнему является опасным для жизни», - сказал З.ШКИРЯК.

По его словам, для создания велодорожек на основных магистралях города необходимо около 360 тыс. грн. Эта сумма в несколько раз меньше той, которую команда Черновецкого тратит ежемесячно на разного рода пиар-акции в свою поддержку, отмечает лидер «Нового Киева». Он добавил, что «Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ пора вообще пересесть с вертолета на велосипед и проехаться по улицам города без охраны и «своей молодой команды».

«Очевидно, следующим «последовательным» шагом Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО могло бы стать не обеспечение безопасности велосипедистов, а сбор мзды за проезд по 200 метрам единственной существующей в Киеве велодорожки на Позняках», - отметил З.ШКИРЯК.

По информации аналитиков «Нового Киева», только в этом году на дорогах Украины произошло 533 ДТП с участием велосипедистов, в которых 79 человек погибли, а 509 получили серьезные травмы. Львиная доля этих происшествий произошла именно на дорогах столицы.

Справка УНИАН. 3 марта 2008 г. секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ сообщил, что Киевская городская власть разработала программу строительства в городе велосипедных дорожек.

«Велосипедные дорожки будут построены не только вдоль киевского скоростного трамвая. Они будут построены вдоль большинства дорог в спальных районах, а также парков и зон отдыха, как во всех нормальных европейских странах", - заверил он. О.ДОВГИЙ выразил надежду, что "это станет приятным сюрпризом для киевлян».

27 июня 2008 года Киевский городской председатель Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал распоряжение «Об обустройстве и развитии велосипедных дорожек в г. Киеве».

Согласно распоряжению, Главному управлению транспорта было поручено при формировании проекта бюджета на 2009 и следующие годы предусматривать в бюджетных запросах средства на реализацию программы. Главным управлениям, управлениям, другим структурным подразделениям, коммунальным службам и предприятиям поручено выполнить в 2008 году работы по обустройству велосипедных дорожек в пределах утвержденных смет по реконструкции дорог, транспортных развязок, площадей, мостов и тому подобное.

По информации КГГА, в 2008 году в столице насчитывалось 15 тыс. велосипедистов.