Комитет ВР призывает экс-спикера извиниться перед журналистами

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова призывает члена фракции Коммунистической партии Александра ТКАЧЕНКО публично извиниться перед съемочной группой телеканала СТБ за инцидент, который произошел в парламенте 1 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение приняли сегодня на заседании члены комитета.

Кроме того, комитет ВР призвал фракцию КПУ дать публичную оценку действиям своего коллеги.

Также члены комитета по вопросам свободы слова планируют выступить с соответствующим заявлением по этому поводу на ближайшем заседании Верховной Рады и призвать народных депутатов более корректно относиться к представителям СМИ.

Комитет также обратится в правоохранительные органы с просьбой предоставить информацию о возможности возбуждения уголовного дела по факту инцидента между А.ТКАЧЕНКО и журналистки телеканала СТБ.

Как сообщалось, 1 сентября в парламенте произошел инцидент между депутатом от КПУ А.ТКАЧЕНКО и журналисткой телеканала СТБ Ольгой ЧЕРВАКОВОЙ. Во время интервью А.ТКАЧЕНКО выхватил из рук журналистки микрофон и сбросил его с лестницы.