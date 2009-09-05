Тимошенко: участников сегодняшнего съезда запугивали и унижали

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что областные госадминистрации запугивали участников учредительного съезда Ассоциации сельских и поселковых советов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на Всеукраинском совещании с председателями сельских и поселковых советов по вопросам подготовки проекта государственного бюджета на 2010 год.

«Сегодня нам нужно было специально подключать Минтранс, чтобы вы доехали, те, кому не давали этого сделать. Потому что были такие экзотические области, которые выкупали все билеты на железнодорожный транспорт, блокировали его, бронь делали, чтобы только сельские и поселковые председатели не могли добраться до Киева. Это, уважаемые, называется у нас таким легендарным словом – демократия. И мы помогали пробиваться в Киев, уверена, половине тех людей, которые находятся в этом зале. А затем все заканчивалось запугиванием, унижениями. Но вы для себя и для людей сделали главное – приехали и организовались», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер назвала историческим событием создание Всеукраинской ассоциации сельских и поселковых советов.

Ю.ТИМОШЕНКО поблагодарила всех участников учредительного съезда, которые, несмотря на препятствия, приехали в Киев и приняли решение о создании такой организации.