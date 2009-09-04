Литвин обещает подписать новый закон о выборах Президента

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН обещает вскоре подписать новый закон о выборах Президента Украины.

Об этом он заявил накануне в эфире "5 канала".

“Я поручил аппарату (Верховной Рады - УНИАН) подготовить данный закон до обнародования за моей подписью и после его публикации в газете “Голос України”... закон вступит в силу”, - сказал В.ЛИТВИН.

При этом председатель ВР заметил, что ему лично закон не нравится, поскольку, по его словам, он “разработан с прицелом на усиление возможностей некоторых партий и некоторых кандидатов”. Но, подчеркнул В.ЛИТВИН, в соответствии с Конституцией он обязан это сделать.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вернул в парламент Закон №1616-VI «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно выборов Президента Украины». В письме к Верховной Раде глава государства напомнил, что 21 августа парламент во время повторного рассмотрения с предложениями Президента Украины принял указанный закон более чем двумя третями от своего конституционного состава. В то же время Президент в соответствии со ст.94, п.30 ч.1 ст.106 Конституции применил к данному закону право вето - в первую очередь из-за несоответствия его положений Конституции.

Учитывая, что закон был повторно принят 325 голосами народных депутатов и, несмотря на неконституционность, не может быть снова ветирован, В.ЮЩЕНКО направил указанный закон без подписи, предоставляя возможность опубликовать его в порядке, предусмотренном последним предложением части четвертой ст.94 Конституции Украины. При этом Президент отметил, что в случае вступления закона в силу в установленном порядке он воспользуется правом обжалования его положений в Конституционном Суде Украины.